La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, apunta que la consulta pels Jocs Olímpics d'Hivern es podria celebrar a principis de juliol i no al juny com s'havia dit per una qüestió de "terminis" però ha negat que hi hagi discrepàncies en el si del Govern. En declaracions durant la presentació del nou director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Vilagrà ha assegurat que prenen les decisions i les aproven "col·legiadament" i ha assegurat que s'estan seguint tots els passos previstos. En aquest sentit, ha remarcat que estan duent a terme el procés participatiu i que parlaran amb totes les comarques, incloses les del Ripollès, Solsonès i el Berguedà, però que el Govern manté la voluntat de preguntar a les sis de l'Alt Pirineu i Aran.

El Govern manté la voluntat de fer la consulta sobre els Jocs Olímpics a les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran però manté el calendari i el procés previst reunint-se amb totes, incloses les del Ripollès, el Solsonès i el Berguedà. A preguntes dels periodistes, Vilagrà ha negat discrepàncies al Govern en relació a aquesta qüestió –tot i que hi haurà veus discrepants al voltant de Junts per Catalunya- i ha dit que les decisions les aproven "de forma col·legiada". Amb relació als terminis, Vilagrà ha admès que inicialment es preveia fer la consulta a finals de primavera, i que això feia pensant en el mes de juny, però que, finalment, per una "qüestió de terminis parlamentaris", podria haver-se de fer al juliol. "A principis", ha puntualitzat. Vilagrà també ha recordat que dimecres que ve es portarà a convalidació la modificació de la Llei de Consultes i que espera que "tingui problemes de validació dels grups, o almenys d'alguns". La consellera de la Presidència també ha evitat fer valoracions de les polèmiques declaracions de Gabriel Rufián i s'ha limitat a dir que el Govern s'aïlla de les declaracions i de "les polèmiques". "Treballem conjuntament", ha afegit. La veu del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha assegurat que "s'escoltarà" la veu del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès encara que les tres comarques no acabin formant part de la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern. Puigneró ha admès "algunes diferències" amb ERC sobre la seva inclusió, però també ha dit que, ara per ara, encara no hi ha res decidit. "Tot just hem aprovat la modificació de la llei de consultes", ha concretat el vicepresident. Jordi Puigneró, però, ha subratllat que allò que els dos socis de Govern tenen clar és que les tres comarques, d'una manera o l'altra, "participaran en el procés de preparació i d'informació del que seran aquests Jocs Olímpics". "Són veïnes amb les altres i, per tant, se les ha d'escoltar", ha dit.