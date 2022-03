L’Ajuntament de Solsona ha convocat un concurs per cobrir una plaça de conserge d’instal·lacions esportives i vigilant esportiu com a personal laboral fix per torn lliure i constituir una borsa de treball per a possibles baixes o necessitats conjunturals. També n’ha obert un altre per cobrir temporalment la plaça de tècnic municipal de l’àrea d’Esports entre el 16 de maig i el 17 de juliol.

Entre les funcions del primer lloc de treball, hi ha l’atenció al públic; la vigilància i custòdia de les instal·lacions esportives i el seu material; l’obertura i tancament de portes; el seguiment de l’estat del material i d’instal·lacions elèctriques, de gas, calefacció i climatització, i la neteja de sales i magatzem, entre d’altres. Aquestes tasques es desenvolupen entre cinc conserges-vigilants per cobrir els set dies de la setmana. En el cas de la segona plaça, haurà de coordinar i controlar el personal adscrit a Esports; gestionar els recursos materials i econòmics assignats a la regidoria; controlar el manteniment i l’ocupació del complex poliesportiu municipal; fer el seguiment de les activitats esportives; articular les relacions de l’Ajuntament amb les entitats i els organismes esportius, així com gestionar els ajuts econòmics.