El Solsonès es va recuperant del brot de covid que va afectar la comarca coincidint amb el Carnaval (que es va fer del 24 de febrer al 2 de març), però encara està lluny d’assolir els nivells previs a la celebració i es manté com la segona comarca de Catalunya amb el risc de rebrot més elevat, només per sota del Pallars Sobirà. Fa set dies consecutius que aquest indicador recula al Solsonès i per primer cop després de Carnaval ahir va baixar dels 2.000 punts (fins als 1.860), si bé aquesta xifra encara triplica els 614 que hi havia just els dies en què va començar la festa.

Coincidint amb la finalització del Carnaval, el Solsonès va veure disparats els principals indicadors de la pandèmia, que es van acostar als nivells rècord que s’havien assolit a començament d’any, durant el pic de la sisena onada. El 8 de març el risc de rebrot es va enfilar fins als 7.760 punts (al gener havia superat els 10.000), i des d’aleshores ha anat caient en picat fins als 1.860 punts que constaven ahir al portal del departament de Salut (i que corresponen a la setmana del 7 al 13 de març). Tot plegat també s’ha traduït en una disminució dels nous contagis, que igualment s’han reduït gairebé a la meitat en la darrera setmana, passant dels 232 nous casos que hi va haver del 28 de febrer al 6 de març, als 139 registrats en els darrers set dies comptabilitzats. La setmana del 27 de febrer a l’1 de març (abans que es notessin els efectes del Carnaval) la comarca va tenir 45 nous casos confirmats de covid-19. La Cerdanya i l’Alt Urgell, a la cua A banda del Solsonès, en el conjunt de les comarques centrals el risc de rebrot manté una tendència generalitzada a la baixa, tot i que al Berguedà i al Moianès darrerament ha experimentat algunes oscil·lacions, i en el cas del Moianès aquest indicador encara és un dels més elevats de Catalunya, per sobre dels 1.400 punts. Al Berguedà es manté al voltant dels 700, mentre que a l’Anoia va disminuint lleugerament però de forma continuada i ahir era de 643 punts. La resta de comarques centrals situen aquest indicador per sota de la mitjana catalana (557 punts). Al Bages, el risc de rebrot és pràcticament idèntic a aquesta mitjana (555 punts), mentre que l’Alt Urgell (amb 374 punts) i la Cerdanya (amb 195), són les dues comarques que tanquen el rànquing, amb l’indicador més baix de tot Catalunya. En aquesta darrera comarca, el risc de rebrot ha baixat als nivells que tenia la tardor passada, i és quatre vegades inferior al de final de febrer. En l’última setmana s’han comptabilitzat 17 nous casos de covid-19 a la comarca. Com a municipi, Manresa també va millorant les dades en relació amb la resta de grans ciutats de Catalunya, amb un risc de rebrot de 477 punts (inferior al del Bages i al de Catalunya). En l’última setmana hi ha hagut 189 casos nous, respecte als 217 del 28 de febrer al 6 de març.