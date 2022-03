Després de gairebé trenta anys, la Caminada Popular Vall de Lord no celebrarà l’edició d’enguany. Ho ha anunciat l’associació excursionista Ja Arribarem Club, que s’ha encarregat d’organitzar-la des dels seus inicis.

En un comunicat l’associació relaciona la decisió amb la manca d’un relleu a l’hora d’organitzar-la. «Hem intentat de totes maneres buscar relleu per continuar-la i no hem tingut sort», asseguren.

En aquest sentit els organitzadors de tots aquests anys diu que «ens sap molt de greu», però recorden que es necessita molt d’esforç per organitzar un esdeveniment com aquest i «ens hem fet grans». Per no perdre la caminada, fan una crida que algun interessat la tiri endavant i ells hi col·laborarien passant tota la infraestructura i l’experiència i ajuda que faci falta. Finalment, agraeixen el suport de la població de la vall de Lord durant tots aquests anys.