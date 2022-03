L’equip de l’Escola Agrària del Solsonès, format per Montserrat Puig i Isaac Torres, va guanyar el concurs Catskills de jardineria i paisatgisme competint amb 13 centres formatius més que imparteixen estudis de jardineria i paisatgisme.

La prova va consistir en l’enjardinament d’un espai de 15 m² amb diferents elements i dificultats que s’havia de realitzar en 2 dies, temps just per a una execució correcta fins i tot per a un jardiner professional. A partir dels diferents materials proporcionats per l’organització a tots els equips per igual s’havia d’executar l’obra plasmada en un plànol que se’ls lliurava al començament de la prova.

Les Catskills són concursos bianuals de diferents oficis de FP que organitza el Departament d’Ensenyament.