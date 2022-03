La Generalitat no preveu que l’estació d’esquí Port del Comte aculli cap prova de la candidatura dels Jocs d’Hivern 2030, però apunta que podria veure’s beneficiada per algun esdeveniment complementari com exhibicions i entrenaments.

Aquest dimecres el ple del Consell Comarcal del Solsonès i alcaldies de la comarca es van reunir amb representants de la Generalitat de Catalunya per tractar el projecte de candidatura dels Jocs d’Hivern 2030. La cap de la Representació Territorial de l’Esport a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat, va assegurar que no compleix els requisits que demana el COI i, per tant, no podria acollir cap prova. Per altra banda, va assegurar que sí que es podria veure beneficiat per la celebració d’exhibicions i entrenaments, entre altres, relacionats amb els Jocs. En el mateix sentit, Jesús Fierro, director general de Polítiques de Muntanya, va apuntar que l’estació pot ser clau en l’entrenament, i que es podria convertir en un equipament que tingui un paper important en l’esdeveniment.

Pel que fa a la consulta que es preveu celebrar aquest juliol, els representants de la Generalitat van explicar que es preveu fer-la només a l’Alt Pirineu i l’Aran, deixant fora Solsonès, Berguedà i Ripollès de la seva celebració. Malgrat això, van apuntar que per donar més participació a aquest territori s’ha modificat el model de governança de la Taula de representació territorial del projecte, on ja hi eren representades totes les comarques del Pirineu (inclòs el Solsonès) i s’hi han afegit les ciutats capitals d’aquestes, entre elles Solsona.

Els membres de la Generalitat van destacar que no es tracta d’un projecte tancat, sinó que pot anar evolucionant. En aquest sentit van dir que «aquesta no vol ser una proposta feta des d’un despatx de Barcelona, sinó treballada de baix a dalt, d’aquí la importància de la Taula de treball».