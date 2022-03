El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ja té instal·lada una planta de biorefineria a les seves instal·lacions. Es tracta d’una instal·lació que servirà per estudiar com convertir biomassa, que actualment no té pràcticament valor al mercat, en productes de valor afegit que poden ser d’interès en sectors com l’industrial i el farmacèutic.

La instal·lació d’aquesta planta s’ha fet en el marc del projecte LIFE Biorreformed, liderat pel CTFC. L’objectiu principal del projecte és impulsar la gestió forestal dels boscos mediterranis utilitzant la seva biomassa per produir productes de valor afegit. La responsable del projecte, Neus Puy, explica a Regió7 que s’utilitza biomassa de boscos que actualment no són rendibles econòmicament per ser explotats així com arbustos de poc valor com el bruc i l’arboç. L’obtenció d’aquesta biomassa és la primera part del projecte, que continua amb la segona, a la planta de biorefineria.

De la biomassa se n’extreuen tres fraccions: sòlid, líquid i gas, a través d’un procés de piròlisi que consisteix a aplicar altes temperatures en una atmosfera limitada d’oxigen. La fracció gas no surt a compte aprofitar-la, mentre que de la líquida se n’obtenen productes interessants per a la indústria química i farmacèutica, per exemple. Actualment aquest tipus de productes prové sempre de combustibles fòssils, i l’estudi servirà per trobar la manera d’introduir aquests productes però provinents d’energies renovables com és la biomassa. De la fracció sòlida s’obté també carbonet per generar més energia o fertilitzant.

«Volem obtenir uns productes amb la qualitat i la puresa suficients perquè puguin entrar en el mercat», detalla Puy, que assegura que el seu objectiu principal és «poder gestionar els boscos i mobilitzar i revalorar la fusta». Aquesta prova pilot està pensada per a un punt de vista semiindustrial. De fet, la planta pot processar uns 100 kg/h de biomassa.

El projecte, amb una durada de quatre anys i amb cofinançament europeu, també té la col·laboració de la Generalitat, el CREAF, la UAB, l’empresa Energ-Bas i la Diputació de Barcelona.