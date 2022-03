L’Ajuntament de Guixers farà aparcaments a l’entorn de l’església de Sant Serni del Grau per evitar que els vehicles hi aparquin just al davant. D’aquesta manera no hi haurà obstacles per poder veure la imatge típica de l’església, catalogada com a bé cultural d’interès local i protegida per troballes de jaciments arqueològics.

L’actuació preveu organitzar dos aparcaments al costat del camí, i es marcarà cada aparcament amb travesses de fusta. En el primer aparcament, s’hi instal·larà una tanca de fusta entre l’aparcament i el camí per tal de delimitar l’espai i fer-lo més segur. També es proposa la construcció d’un muret de pedra, paral·lel al camí, d’estil antic, per tal que quedi integrat amb els murs de pedra de l’església. D’aquesta manera s’evitarà que els vehicles aparquin en aquest costat. A l’altre costat del camí, a la zona de la font, s’hi farà un parc infantil i una tirolina per a infants.