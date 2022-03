Alguns batlles del Solsonès van manifestar en el darrer ple del Consell d’Alcaldies i també en el del Consell Comarcal la seva voluntat de demanar a l’ens comarcal més hores del servei d’assistència tècnica que gestiona l’ens comarcal ja que alguns consistoris pateixen llargs temps d’espera a l’hora de dur a terme tramitacions de diferents índoles.

Els serveis d’assistència tècnica (SAT) que gestiona el Consell Comarcal del Solsonès són utilitzats per 11 municipis de la comarca, tots excepte Solsona, Olius, Sant Llorenç de Morunys i la Coma i la Pedra. Per a aquests ajuntaments el Consell disposa de quatre tècnics que es reparteixen entre els 11 municipis. En aquest sentit els ajuntaments sempre tenen un tècnic treballant de forma presencial un dia a la setmana mentre que hi ha algunes hores de la setmana que els tècnics destinen als ajuntaments segons la necessitat que hi hagi en el moment.

El Consell Comarcal és l’ens que contracta aquests tècnics a través d’un ajut de la Diputació de Lleida mentre que els ajuntaments assumeixen el cost que manca per cobrir de l’aportació que fa la Diputació.

«No podem donar un servei a la ciutadania amb cara i ulls. Els veïns no entenen perquè les administracions triguen tant a resoldre els expedients, és normal», apunta l’alcalde de Guixers, Jordi Selga. En el seu cas, posa com a exemple que algunes llicències d’obres menors poden trigar fins a 3 mesos a tirar endavant.

L’alcalde d’Odèn, Albert Solé, també reclama més hores. «Som un municipi petit però molt gran en extensió. Tenim moltes actuacions a fer i amb un dia a la setmana doncs no en tenim prou», apunta i afegeix que «moltes vegades et sents impotent per no ser suficientment àgil per tramitar coses pels veïns».

El batlle de Pinós, Xavier Vilalta, ha reclamat més hores de servei al Consell Comarcal. Ens hem presentat a mols projectes i ajuts i això implica molta tramitació i burocràcia que ha de fer el secretari interventor», explica Vilalta sobre les complicacions que tenen els ajuntaments amb el servei actual.