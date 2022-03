Aquest dimecres l'entitat Deixant Empremta farà una xerrada sobre mobilitat internacional a les vuit de la tarda a la Sala Polivalent de Solsona. Aquest acte pretén ser una eina per les famílies i pel jovent per tal que obtinguin informació sobre quines oportunitats existeixen per dur a terme estades internacionals, així com obtenir eines per buscar aquestes possibilitats i per realitzar els tràmits.

Algunes de les opcions de mobilitat que es tractaran són les que ofereix European Solidarity Corps com el voluntariat europeu o altres opcions com els camps de treball, els intercanvis culturals i les brigades internacionals. La xerrada està organitzada per l’Oficina Jove del Solsonès en el marc de la 30a Fira de l’Estudiant. Deixant Empremta és una entitat sense ànim de lucre que treballa al Solsonès i Cardona per promoure la mobilitat internacional entre el jovent, té la intenció de portar voluntaris internacionals a Solsona i voltants per connectar-los amb projectes locals i gestionar l’enviament de jovent de la comarca a projectes internacionals. Actualment, estan portant a terme el projecte ‘Teixim solidaritat’ que té per objectiu fomentar el voluntariat local al Solsonès i Cardona, és un projecte avalat per la Unió Europea que consta de diferents activitats com el Dia de la cultura, tallers als instituts, tallers artístics que es realitzaran al maig i al juny i la Fira del Voluntariat que es durà a terme el 2 de juliol.