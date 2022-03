Comencen a arribar les pluges després d’una sequera que ha durat pràcticament tot l’hivern. Les darreres precipitacions han fet que els embassaments de la Catalunya Central hagin aturat la tendència d’anar-se buidant que tenien des de finals del 2021 i ara es troben en una situació estable pel que va al volum d’aigua.

Actualment l’embassament de la Llosa del Cavall, situat al nord del Solsonès, es troba al 48,75% de la seva capacitat total. Aquesta xifra contrasta amb la del 30 de novembre, just després de l’últim gran episodi de pluges que va afectar la Catalunya Central, quan l’embassament es trobava al 61,52% de la seva capacitat. Així, en gairebé 4 mesos el seu volum s’ha reduït més de 30 punts i fins i tot algun cop havia baixat del 40% de la seva capacitat.

L’embassament de Sant Ponç, també al Solsonès, té unes millors xifres pel que fa al percentatge de volum embassat, però s’ha de tenir en compte que el seu volum es pot regular a través del pantà de la Llosa del Cavall, situat més amunt del riu Cardener. Sant Ponç estava ahir al 73,64% de la seva capacitat, però cal tenir en compte que a finals de novembre es trobava al 91%. Tot i això ja fa dies que ronda al voltant de la mateixa xifra i la seva situació es podria considerar estable.

Pel que fa a la Baells, actualment està a la meitat de la seva capacitat mentre que a finals de novembre rondava el 65%. Igual que en els altres dos embassaments, en els darrers dies la seva situació es manté estable i fins i tot comença a recuperar nivell d’aigua.

A nivell català, tots els embassaments es troben bastants punts per sota de la seva mitjana en els darrers 10 anys. Pel que fa als pantans gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, els que s’han vist més beneficiats per les pluges han estat Darnius Boadella (Alt Empordà) i Sau (Osona). Això es deu a que al nord-est de Catalunya hi han caigut quantitats més abundants de pluja.

Les conques internes de Catalunya es troben actualment al 54,2% de la seva capacitat, una xifra superior a la mitjana espanyola que ahir era de 44,9%, amb un total de 25.214 hectòmetres cúbics d’aigua.