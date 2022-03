La mel tornarà a ser la protagonista a Riner després de tres anys. El Miracle tornarà a acollir la Fira de la Mel, que arriba a la seva cinquena edició el cap de setmana del 2 i 3 d’abril, amb l’objectiu de reivindicar aquest producte i a les abelles. L’edició d’enguany comptarà amb prop de quaranta paradistes i diverses activitats complementàries sempre relacionades amb la mel.

La plaça del Miracle, davant del santuari, serà el punt de trobada de la fira on hi haurà totes les parades. Un tret que defineix aquesta fira és que totes les parades han de tenir algun producte relacionat amb la mel o amb el sector apicultor. L’única excepció són els productors locals, que no necessàriament han de tenir aquest tipus de productes. Com a novetat, enguany la fira només es celebrarà al matí i a la tarda només es mantindran les parades dels productors locals.

Aquesta serà la cinquena edició de la fira. «Hi havia alguns productors de mel a la zona però mai s’havia potenciat i consideràvem que hi havia molt camí per córrer. A l’entorn no hi havia cap fira d’aquest producte i per això vam decidir tirar aquesta endavant», explica l’alcalde de Riner, Joan Solà, sobre l’inici de la fira fa set anys. El batlle es mostra content de poder recuperar la fira després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia. «Teníem dubtes de com reaccionaria la gent després de dos anys sense celebrar-se, però estem molt contents de la resposta dels paradistes i de les persones implicades en la celebració d’aquest esdeveniment. La gent està molt animada», celebra Solà.

Dissabte tindrà lloc la jornada tècnica de la mel mentre que diumenge la resta d’activitats i les parades. Enguany també es recupera l’entrega del guardó Abella Rinerenca a alguna persona vinculada amb el món apicultor o amb la fira. La gastronomia també hi tindrà un paper destacat amb la degustació de tapes elaborades amb mel fetes per restaurants de la zona. Al recinte també s’hi faran diverses exposicions, com per exemple una que tracta la relació històrica de la mel i la cera, així com tallers de construcció d’un hotel d’insectes i altres activitats més dirigides al públic infantil.

Paral·lelament, el Miracle obrirà les portes de la Casa Gran per veure el seu renovat pati, engalanat per la fira amb motius de primavera, i s’oferiran visites guiades a l’Espai Barroc i a l’Espai Natura de l’edifici per a tots els visitants que ho vulguin.