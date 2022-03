El servei de transport a la demanda del Consell Comarcal del Solsonès, implantat fa set anys, va atendre durant l’any passat 405 peticions de viatgers entre les diverses rutes que té fixades a la comarca. El 2021 es van traslladar amb aquest servei; 173 viatgers a la ruta Ogern - Castellar de la Ribera - Solsona; 128 viatgers de Cambrils - Lladurs - Solsona, 78 d’Enfesta – Su - Solsona i, finalment, 26 d’Enfesta - el Miracle - Solsona. Pel què fa a les rutes que parteixen de Sant Climenç, la Coma i Montmajor, no van registrar cap petició en tot l’any.

El servei només està actiu els divendres i els usuaris interessats han de posar-se en contacte amb l’empresa ALSA, trucant al número de telèfon 93 821 04 85 o enviant un correu electrònic a bergapv1@alsa.es, com a màxim el dia anterior al del servei sol·licitat i abans de les dotze del matí. La persona que no hagi requerit el servei de la manera estipulada no podrà fer-ne ús.

Els horaris de pas preestablerts podran variar lleugerament en funció del recorregut final que es defineixi per a cada ruta segons les trucades rebudes. En qualsevol cas, els usuaris coneixeran amb antelació quin serà l’horari de pas per la seva entitat de població ja que seran informats pel mateix operador ALSA.

El Consell Comarcal del Solsonès considera que aquestes xifres avalen aquest servei en una comarca de naturalesa disseminada. El servei a la demanda permet a les persones desplaçar-se fins a Solsona sense necessitat de disposar de vehicle propi i a un preu simbòlic d’1,70 euros el viatge.