El servei de transport a la demanda del Consell Comarcal del Solsonès, implantat fa set anys, va atendre durant l’any passat 405 peticions de viatgers entre les diverses rutes que té fixades a la comarca.

El 2021 es van traslladar amb aquest servei 173 viatgers a la ruta Ogern - Castellar de la Ribera - Solsona, que va ser la més utilitzada. En van ser 128 al trajecte de Cambrils - Lladurs - Solsona, 78 al d’Enfesta – Su - Solsona i, finalment, 26 al d’Enfesta - el Miracle - Solsona. Pel què fa a les rutes que parteixen de Sant Climenç, la Coma i Montmajor, no van registrar cap petició en tot l’any.

El servei només està actiu els divendres i els usuaris interessats han de posar-se en contacte amb l’empresa ALSA com a màxim el dia anterior al del servei sol·licitat i abans de les dotze del matí. La persona que no hagi requerit el servei de la manera estipulada no podrà fer-ne ús.

El Consell Comarcal considera que aquestes xifres avalen aquest servei en una comarca que és de naturalesa disseminada. El servei a la demanda permet a les persones desplaçar-se fins a Solsona sense necessitat de disposar de vehicle propi i a un preu simbòlic d’1,70 euros el viatge.