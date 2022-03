El 2021, en el marc de la pandèmia i del que es considera una «recuperació moderada», almenys 91 persones en situació d’atur van trobar feina a través del Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar). Així mateix, van augmentar les xifres d’usuaris respecte de l’any anterior: fins a 348 persones del Solsonès i Cardona (54% de Solsona) i un total de 121 empreses i entitats. Són dades que es desprenen de l’última memòria anual d’aquest servei.

El 55% de les persones desocupades ateses van trobar feina. El 65% de les que es trobaven a l’atur de curta durada van treballar durant el 2021, un percentatge d’inserció que disminueix fins al 36% entre els aturats de llarga durada. Quant als usuaris que van acudir al Servei Connectem per millorar el seu lloc de treball, el 34% van aconseguir canviar de feina.

La majoria de persones usuàries (81%) que buscaven orientació laboral, informació sobre el mercat laboral, inscriure’s a la borsa de treball o formar-se van ser altes del servei el 2021. El perfil més estès és el d’una persona d’entre 16 i 44 anys amb estudis primaris i sense contracte laboral des de fa menys d’un any.

D’altra banda, 121 empreses i serveis, majoritàriament del sector serveis (41%), però també de la indústria (18%) i l’hostaleria (13%), van fer ús del servei d’intermediació laboral amb un total de 259 llocs de treball per gestionar. Dels 220 llocs que van finalitzar el procés de selecció durant l’any passat, el 41% va cobrir-se amb persones de la borsa de treball.

Pel que fa a la qualitat dels llocs de treball gestionats, el 84% de vacants es van ocupar inicialment amb un contracte temporal, si bé el 83% són estables o amb possibilitat de continuïtat, segons manifesten les empreses. Així mateix, en la meitat dels casos les empreses estan disposades a oferir un salari superior al del conveni.

Pel que fa a la formació, durant el 2021 es van realitzar tres cursos de logística i magatzem; manteniment polivalent i rehabilitació d’edificis i servei de sala, en els quals van participar 28 persones en total, i dos tallers sobre emprenedoria i processos de selecció, amb 44 participants.

D’altra banda, el Servei Connectem també promou la contractació temporal de persones no ocupades i sense accés a la prestació de l’atur per part dels ajuntaments de Solsona i Cardona mitjançant programes d’experienciació laboral. L’any passat es van firmar 12 contractes d’aquest tipus d’entre sis i nou mesos de durada. Va ser a través de plans d’ocupació subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pensats per facilitar l’adquisició d’experiència professional i la millora de l’ocupabilitat dels beneficiaris.

Valoració mitjana de 8,6

Segons el seguiment telefònic realitzat a totes les persones ateses durant l’any, aquest servei de l’Agència de Desenvolupament Local obté una mitjana de 8,6 sobre 10.

També han puntuat el servei les empreses: 29 han respost l’enquesta i han assignat puntuacions que oscil·len entre el 7,4 de l’enviament de candidats adequats al perfil de les places vacants i el 9,5 de l’atenció rebuda. Totes les que han realitzat l’enquesta afirmen que tornarien a fer ús de les opcions d’intermediació laboral de l’Agència de Desenvolupament Local.