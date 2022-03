L'Ajuntament de Solsona ha fet una crida a la ciutadana que disposi d’habitatges lliures per cedir temporalment a famílies ucraïneses que puguin arribar a la ciutat. Hi ha persones que ja s’han mostrat disposades a col·laborar a escala local amb aquesta crisi humanitària oferint pisos.

A través d'un comunicat, el consistori ha demanat a tot aquell que vulgui respondre a la crida, que contacti amb la Borsa d’Habitatge de l’Ajuntament al telèfon 973480050, extensió 118, o bé per correu electrònic a ofi_cooperacio@ajsolsona.cat.

L'Ajuntament ha afegit que, per ara, s’ha pogut trobar un sostre per a les famílies refugiades que han fet cap a Solsona, la majoria de les quals són acollides per familiars, si bé la previsió de les necessitats d’habitatge imminents és la principal prioritat.

Un mes després de l’esclat de la guerra de Rússia contra Ucraïna, a Solsona hi ha una quinzena de persones refugiades, entre les quals hi ha quatre menors, ja escolaritzats, amb previsió que arribin més famílies els pròxims dies. El cens de refugiats que ha provocat l’èxode més ràpid a Europa des de la Segona Guerra Mundial supera ja els 3,5 milions de persones, segons l’ACNUR, l’agència de l’ONU per als refugiats, i la xifra continua augmentant.

Taula d’Acollida de Refugiats

La setmana passada es va reunir per primer cop la Taula d’Acollida de Refugiats de Solsona, formada per representants de tots els grups municipals i del Consell Comarcal, tècnics de l’Ajuntament i dels Serveis Socials que poden intervenir en el procés d’acollida, agents socials del municipi i membres de la comunitat ucraïnesa. En el si d’aquesta plataforma es va definir l’itinerari que cal seguir amb l’acollida de refugiats –les persones nouvingudes s’han d’adreçar, en primer lloc, al servei de primera acollida dels Serveis Socials, des d’on es deriven a l’Ajuntament, per registrar-se al padró d’habitants, i l’Oficina Municipal d’Escolarització, en cas que hi hagi infants.

També es va posar l’accent en la necessitat de coordinar una borsa d’habitatges específica. Aquesta taula de representants polítics, tècnics i entitats segueix el model que es va crear el 2015 arran de la guerra civil de Síria, en el marc de la qual Solsona es va oferir com a ciutat acollidora.