L’associació Amisol i la seva gerent, Carla Vendrell, han trencat les seves relacions laborals per un causa greu. Segons ha explicat el president de l’entitat, Josep Caballol, a Regió7, les dues parts han estat d’acord amb prendre aquesta decisió. Tot i això no ha volgut donar cap informació sobre el motiu de la finalització d’aquesta relació. Amisol és una entitat dedicada a l’ajuda als discapacitats.

Aquesta crisi va començar fa prop de dues setmanes però no ha estat fins aquesta quan l’associació ho ha anunciat als treballadors i quan la mateixa gerent s’ha acomiadat per vies internes. Aquest diari ha intentat contactar amb ella, però no ha obtingut resposta.

Vendrell va arribar a Amisol el setembre de l’any 2017 com a gerent en substitució de M. Rosa Villaró, que iniciava una jubilació parcial. Des de llavors l’entitat ha engegat diverses iniciatives com «Dolços moments», una de les primeres, en què es volia donar a conèixer les tasques diàries de l’associació, mesclades amb receptes de postres. Sota la gerència de Vendrell, l’entitat també ha hagut de superar la pandèmia de la covid-19, i en els darrers mesos s’ha engegat la iniciativa per fer del Carnaval una festa accessible per a tothom amb la creació d’un nou gegant, el Pop, coma acció més visible. De fet, una de les darreres aparicions públiques de Vendrell com a gerent va ser en la foto de família dels mecenes del Pop. L’entitat actualment no disposa de cap persona en la posició de gerent i està en procés per trobar-hi un relleu, una persona amb la capacitat per poder gestionar i impulsar l’entitat.