Càritas parroquial de Sant Llorenç de Morunys ja ha estrenat el seu nou local, que es troba situat als baixos de l’edifici de davant de la residència d’avis.

L’obertura d’aquest espai, segons apunta l’Ajuntament piteu, ha estat possible gràcies a la suma d’esforços de diverses entitats. La fundació La Vall ha cedit gratuïtament l’espai, el consistori ha pagat les obres per adequar-lo i la parròquia en pagarà l’aigua i la llum. Càritas recull roba per als més desfavorits els dimecres de 4 a 6 de la tarda.