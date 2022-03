Trenca molts estereotips. La seva conversa sembla més la d’un filòsof que la d’un home de bosc, nascut a Barcelona i que ha arrelat al Solsonès més forestal, en un entorn paradisíac, però també inhòspit i allunyat de les comoditats a peu de casa. Marc Casabosch és una rara avis, amb un clar vessant científic, que s’ha passat una part significativa de la seva vida buscant bolets i estudiant la natura des de tots els angles. El conreu del coneixement de l’entorn natural li ha permès convertir-se en un dels principals divulgadors del país, amb una vintena de llibres publicats, sobre el món de la micologia, l’agroecologia i el retorn a les arrels. En la seva faceta emprenedora, el 2014, juntament amb la seva parella, va impulsar el projecte d’ecoturisme Castell de Ceuró, al municipi on viuen, Castellar de la Ribera. Una proposta que continua plena de vitalitat amb la família que formen el Carlos, la Irene i la Carla.

En la seva activitat professional hi ocupa un espai preferent el Col·lectiu Eixarcolant, que treballa per transformar la forma de produir i consumir aliments per mitjà de les plantes oblidades.

És conegut com a micòleg i divulgador del medi natural, però defuig medalles i etiquetes. Per què?

No m’agraden els ismes i tot allò que ens limita. Fa quaranta anys que estudio, i anar fent. Comunico, cuino, ensenyo, emprenc, somio. Ara, la meva prioritat és fer de pare.

Diu que té «un pensament silvestre poc convencional». Ens ho explica?

Per la meva experiència de vida tinc una mirada humanista de l’existència passada pel sedàs de la natura. La major part del temps l’he viscut a la natura salvatge, a la intempèrie. La natura és la gran universitat de vida plena, per això la reivindico efusivament.

Ha recorregut mig món a la recerca de bolets i ha acabat arrelant al Solsonès. Què significa per a vostè aquesta comarca?

Quan hi vaig arribar va ser refugi, acolliment i recolliment. Després, ha estat el lloc que m’ha donat vida i on han nascut els nostres dos fills, l’Aran i el Bruel. El Solsonès és llar, és essència, és llum.

Poca gent hi ha al país que sàpiga tantes coses. Què li falta per saber?

Pràcticament tot. Com més aprens d’un àmbit, més t’adones del poc que saps. A vegades algú et vol com a expert i, en canvi, tu et sents l’inexpert de capçalera, l’aprenent permanent. Com més estudies, més perceps el que et queda per descobrir, que és gairebé tot.

Té estadístiques dels països que ha visitat buscant bolets o els quilos que ha recollit?

No acumulo xifres, però sí que prenc notes de camp relacionades amb la meteorologia, les florades i, en general, amb l’observació científica de la natura. Intento fer una radiografia que, posteriorment, pugui ser útil. Hi ha dades que permeten veure i valorar els seus cicles amb certa perspectiva.

Fa anys que els seus llibres tenen una gran difusió. Són best-sellers.

Vaig començar per combinar diverses passions. Amb els llibres he volgut compartir el coneixement, però, sobretot, encomanar les ganes de tornar a la terra. Dir-te: surt a fora, observa, respira, contempla, toca terra, assaboreix!

Quin és el llibre que ha tingut més reedicions?

M’acaben de dir els companys d’Ara Llibres que aquesta setmana surt del forn la vuitena edició d’Un hort per ser feliç, al cap de deu anys d’haver-se publicat. Aporta una mirada autèntica, a peu de tros, i m’agrada quan algú em fa saber que l’ha inspirat. Mai he pretès adoctrinar, només ser un despertador de consciències. També tinc molt bon record d’El secret més ben guardat, fet amb el company Robert Höss.

Com a molt coneixedor de l’entorn natural, digui’ns què hauríem de fer per sobreviure en cas d’una gran emergència?

La resiliència d’una persona de pagès, o de mar, marcaria una gran diferència respecte a una persona que només coneix l’asfalt i la realitat urbana. En un espai natural, sense electricitat, pots viure mesos al bosc, o vora el mar. Podem depurar aigua, construir un espai amb fusta o consumir els vegetals que ens envolten i trepitgem contínuament. Justament, des del Col·lectiu Eixarcolant donem a conèixer les plantes que ens envolten i trepitgem contínuament. Aquest retorn a les arrels convé fer-lo per voluntat pròpia, generar una vivència positiva.

Això ho feien els nostres predecessors.

I alguns ho van fer per necessitat. Als padrins sovint no els és de bon record menjar ortigues, verdolaga o pa integral. Tenim l’oportunitat d’apropar-nos-hi com un fet joiós. Si un dia ho hem de fer per necessitat, no serà agradable.

Del bosc, en realitat, tot es pot aprofitar.

Abans, el que no s’aprofitava com a aliment servia per purgar, per avortar, per guarir ferides o contusions. A la natura no hi ha res que es desaprofiti. La natura salvatge és residu zero, gairebé inassolible en un ecosistema humà actual.

Fent guiatges de natura es deu haver trobat amb companys de sortida curiosos...

Crida l’atenció la capacitat innata de demanar de les criatures. Quan pastures amb una família, l’infant obre la mirada i s’amara d’un coneixement que els adults tenim dificultats d’assumir. Els grans mestres són els infants.

En diferents llibres parla de descobrir secrets, especialment pel que fa als bolets.

Amb el pas del temps els secrets deixen de ser-ho. No deixa de ser un recurs lingüístic per despertar l’interès, cridar l’atenció i comunicar en la jungla del món editorial. Ara, no sé si el llibre El secret més ben guardat el titularia així, però el cert és que vam incentivar a obrir-lo i llegir-lo. El meu avi Ton, quan estàvem pasturant pel bosc, o pescant a mar, sempre em deia que el coneixement, si no és compartit, no val per a res.

Busca bolets, en fa divulgació. També n’ha venut a plaça?

Durant anys vaig treballar amb la família Estany, de Fonollosa, recol·lectant bolets silvestres arreu, en l’àmbit professional. Me’ls estimo, precisament, per la bona feina i les experiències viscudes.

Cal pagar per anar a buscar bolets?

És un debat interessant i profund, amb molts punts de vista. L’errada és plantejar el debat si cal o no pagar; o si ha d’estar desregulat o molt controlat. El terme mitjà és l’ordenació. És evident que s’ha de fer perquè cada vegada som més i amb fam de natura salvatge.

L’hort genera felicitat, però també feina i mal d’esquena.

És terapèutic, però requereix del nostre esforç per tal de cultivar la constància i la saviesa. Un símil seria anar a viure al camp, on sempre coexisteixen els pros i els contres. No tot és tan bucòlic com aparenta. El millor de l’hort és la renaturalització del nostre dia a dia. Proposo l’agroecologia de baix manteniment, amb poca intervenció. Venim de l’abús i ens cal retrobar l’ús, la sensibilitat.

Ha arribat la primavera. Què hem d’observar de la natura?

Abril i maig són sinònim d’esclat florit d’herbàcies. L’equip d’Eixarcolant sempre divulguem que tot l’any hi ha plantes oblidades per observar, admirar i consumir, però és a la primavera quan gaudim de l’abundància. I del goig indescriptible d’un erol ufanós de moixernons perfumats, o de les múrgoles vora els vells i bells pins negres.

Una de les seves facetes és la de cuiner. Amb quina planta es queda?

Tenim unes 300 espècies silvestres d’ús gastronòmic. És meravellós, és meravellós. Triar-ne una o 25 és molt difícil. Cada planta et permet parlar del paisatge que ens envolta. A Barcelona, aquests dies les margaridoies ja estan florides i conviden a fer una bona amanida amb les seves fulles. O al Prepirineu, les violetes d’olor, conviden a fer-ne una gelea deliciosa.

Ha estat dos anys al govern del Consell Comarcal...

He constatat que la política institucional sovint ha esdevingut disfuncional. Com totes les experiències ha estat un aprenentatge més, compartit amb persones honestes. He redescobert que la política que m’interessa és la quotidiana, la que fem des de bon matí quan posem els peus a terra. Cada pas, cada acció, és un vot.