Els solsonins van tenir l’oportunitat d’escoltar ahir a la tarda la història i el bagatge del món geganter a Catalunya al llarg del temps. La biblioteca Carles Morató va acollir la presentació del llibre Gegants. Sis-cents anys de festa i tradició firmat pel solsoní Carles Freixes i el terrassenc Jan Grau, ambdós experts en cultura popular. En el transcurs de l’acte, que va aplegar una seixantena de persones i va ser conduït per Roger Davins, macip major de l’Agrupació de Geganters de Solsona, es va conversar sobre la càrrega històrica d’una tradició que toca de prop els solsonins.

L’obra que es va presentar ahir a Solsona és hereva del llibre Gegants, que el mateix Grau va publicar fa vint-i-cinc anys. En aquesta ocasió, el volum s’ha escrit a quatre mans a partir de l’expertesa de Grau, que va treballar durant 30 anys com a tècnic a la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat i ha publicat una àmplia obra sobre aquest camp, i Freixes, que actualment és director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i està especialitzat en la conservació patrimonial.

Durant l’acte organitzat per Òmnium Solsonès, els autors van explicar que el llibre recull els sis segles de la primera referència documentada d’un gegant, des del seu naixement en el marc de les processons del Corpus fins a l’actualitat. «L’obra, però, no només es fixa en les dades històriques, sinó també en aquells elements que envolten els gegants i els fan vius, com ara els constructors, els geganters i la música», destacava Freixes. D’aquesta manera el seu treball presta atenció al simbolisme que envolta aquestes figures a casa nostra i, al mateix temps, viatja a altres països on també hi ha tradició gegantera per comprendre el fenomen més enllà de les nostres fronteres.

El llibre també esmenta les prohibicions que han viscut els gegants al llarg del temps. «Amb el concili de Trento es va interferir en el paper dels gegants durant la processó i, més endavant, durant la Il·lustració, el rei Carles III els va arribar a prohibir», detallava Freixes. Al seu costat, Grau puntualitzava que, «malgrat les prohibicions a les quals se’ls sotmetia, mai van acabar de desaparèixer del tot. Entre altres qüestions, perquè si els gegants existeixen encara avui en dia és perquè la gent vol que formin part de les seves festes i tradicions».

Grau feia referència al caràcter social que ha definit els gegants des dels seus orígens. «Un gegant representa les pors i els somnis de quan som nens, és la figura que ens va acompanyant al llarg de la vida i que ens evoca sempre la nostra infantesa», expressava durant l’acte. Grau també va aportar el seu punt de vista sobre la tradició gegantera a Solsona, i va destacar que «no només heu estat capaços de conservar el fet geganter, sinó que heu creat una paròdia dels gegants a partir del Carnaval». D’aquesta forma els va animar a seguir «mantenint viva la tradició per molts anys més».