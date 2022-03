Representants de la secció sindical de treballadors de l’administració pública de la CGT de la província de Lleida oferiran demà una xerrada informativa a Solsona sobre la problemàtica d’interins i temporals a les administracions públiques.

En l’assemblea, organitzada pel Casal Popular La Fura, s’explicarà l’abús de la temporalitat i el frau de llei i la lluita per l’estabilitat del personal públic.

L’assemblea va destinada principalment a personal públic, però estarà oberta a tothom. i tots els assistents hi podran participar a través de preguntes o dubtes que es necessitin resoldre.

Més endavant La Fura vol organitzar una nova xerrada destinada a un públic molt més ampli, no només per personal públic, sobre com interpretar correctament la nova llei laboral i donar d’eines als treballadors i treballadores per conèixer tots els seus drets.