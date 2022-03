Les portes del nou tanatori municipal de Solsona s’obriran per primera vegada el dissabte 9 d’abril, d’aquí 12 dies. Les obres de la reforma del local on s’ubicarà ja estan a la seva recta final. Tot i que el nou equipament s’inaugurarà el 9 d’abril, encara no entrarà en funcionament ja que faltarà enllestir alguns detalls.

L’edifici, on abans hi havia el Club Sant Jordi, mantindrà l’estructura actual de planta baixa i una superfície construïda de 1.021 metres quadrats. Tindrà tres sales de vetlla, cadascuna amb un pati interior, i una sala de cerimònies que es pot ampliar pels laterals i la part final. També s’ha previst la possibilitat d’engrandir les dependències, en funció de les necessitats futures, amb dues sales de vetlla més. A més, l’espai ofereix la possibilitat de fer cerimònies de qualsevol confessió religiosa. «Feia molta falta», va dir ahir la regidora d’Urbanisme, Rosó Barrera, sobre la construcció del nou equipament. Barrera explica que «tenir un tanatori com aquest ens permetrà donar un confort i una acollida a la família que mai havíem pogut donar. Ara ho fèiem tot com podíem, però aquí ho podrem fer com toca», va assegurar la regidora a Regió7. Actualment els serveis funeraris es fan des d’un espai annex al Centre Sanitari del Solsonès. L’espai, però, ha quedat petit i ja fa temps que presenta diverses mancances. Les obres, amb un cost aproximat d’un milió i mig d’euros, van començar el 22 de març de l’any passat tot i que el projecte es va posar en marxa en la passada legislatura. La directora de l’obra, Anna Grau, apunta que les obres s’han desenvolupat sense grans problemes. Tot i això explica que hi ha hagut algun contratemps amb els subministraments que han afectat al sector de les construccions de forma general. Tot i això assegura que «no ens podem queixar de com ha anat». A més del final de les obres del tanatori, Solsona encara la recta final de les obres de reforma del nou parc de bombers i també la construcció de la nova escola El Vinyet. Així, en les properes setmanes es preveu enllestir tres de les principals millores urbanístiques de la ciutat.