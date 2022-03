Una masia de Lladurs, situada a 20 minuts de Solsona, es convertirà en el primer hotel japonès en un entorn rural de Catalunya. Nuri Jou i Tessin Sano són els dos socis que han decidit unir esforços per engegar aquest projecte únic al país.

El nou hotel, que es posarà en marxa el 21 d’abril, està situat a la masia Puigpinós. Aquesta masia és propietat de la família de Jou però des dels anys 70 havia quedat deshabitada i, posteriorment, en complet desús. Amb l’objectiu de salvar-la, Jou i Tessin van creure oportú que feia falta engegar-hi algun negoci per retornar la vida a aquesta masia que té gairebé 900 anys d’història. Va ser llavors quan van optar per fusionar dos mons: el de la masia catalana de la Nuri amb el de les arrels japoneses del Tessin, per fer-hi un hotel tot i que cap dels dos tingui experiència en el sector.

«El nostre objectiu és que el client que vingui visqui una experiència japonesa un cop entri a l’hotel», expliquen els dos impulsors de la iniciativa a Regió7 que destaquen també que ha d’existir un interès per l’entorn rural de l’hotel. Per fer-ho, van contractar una empresa d’arquitectura especialitzada en l’estil japonès i una de local per formar un equip i treballar conjuntament en el disseny de l’hotel. D’aquesta manera a l’hotel hi predominen dos elements com són la fusta i la pedra que representen el Japó i Catalunya respectivament.

L’hotel comptarà amb vuit habitacions i capacitat per a 20 persones. Tres dormitoris són els més fidels a la tradició japonesa amb un tatami i un futon, que és un matalàs prim originari del Japó. La resta de les habitacions compten amb una tarima de fusta i un matalàs. Per ajudar a integrar-se en la cultura nipona, tots els visitants comptaran amb un yukata, que és una peça de roba semblant a un kimono però més lleuger, i les sabatilles anomenades zooris. Més enllà d’això hi haurà altres elements japonesos com els seus wàters, el te i les galetes matcha, la decoració general o la gastronomia. De cara al futur la intenció és construir un onsen, un espai d’aigües termals però que en el cas de Puigpinós funcionarà a través de l’aigua del riu Lacó que serà escalfada amb biomassa.

La gastronomia també tindrà un paper destacat en l’experiència hotelera. De fet, el restaurant comptarà amb dos cuiners japonesos que oferiran plats tradicionals del país asiàtic però que s’elaboraran amb productes de proximitat. «Volem que el màxim de productes siguin de la comarca», expliquen. A més de servir als hostes de l’hotel, el restaurant també estarà obert al públic.

Fora de les quatre parets de la masia l’experiència agafarà un caliu més local però sense deixar de banda el món japonès. En aquest sentit s’organitzaran activitats com visites a cultius de tòfona o observació d’animals salvatges com visites guiades a un celler de sake, una beguda alcohòlica japonesa, que es fa a Tuixent.