El Centre Sanitari del Solsonès porta prop d’un mes sense calefacció en bona part de l’equipament a causa d’una avaria en la caldera de gasoil. La situació es preveu que s’allargui ja que s’està a l’espera que arribi la peça de recanvi que ha de solucionar el problema.

L’avaria afecta a la planta on hi ha l’atenció primària i la zona d’urgències i també a la planta inferior, on hi ha les consultes dels especialistes i les zones dels treballadors. Per altra banda, sí que hi ha calefacció a les habitacions de l’àrea sociosanitària.

«Els treballadors ens abriguem més i ja està, però si ets un usuari i t’hem de fer alguna prova o alguna monitorització que exigeixi que et treguis part de la roba, doncs ho passes malament», expliquen fonts del comitè d’empresa format per treballadors sanitaris del centre. En aquest sentit lamenten que els usuaris vinguin perquè es troben malament i tenen algun problema i es trobin amb aquesta situació.

Durant les darreres setmanes en les que no hi ha hagut calefacció les temperatures no han estat molt baixes però es preveu una baixada en les properes setmanes que podrien complicar la situació. A més, degut a la situació sanitària de la covid es continua obrint finestres per ventilar que fan que entri més fred a l’interior de l’equipament.

Fonts del Consell Comarcal del Solsonès, que gestiona el Centre Sanitari, asseguren que es va intentar solucionar el problema des del primer moment però que la mana de subministrament que s’està patint de forma global ha fet que encara no hagi arribat la peça.

En tot cas, el Consell preveu substituir l’actual caldera de gasoil, que ja comença a donar problemes, per una caldera de biomassa. De fet, el contracte per instal·lar-la es traurà a concurs properament. Aquesta actuació suposarà un pas més en l’objectiu del Consell de maximitzar l’ús d’energies renovables en els seus equipaments. En aquest sentit al Centre Sanitari ja es van instal·lar plaques fotovoltaiques per reduir el consum elèctric a través de la producció i del consum d’energia verda.