El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Solsona, Ramon Xandri, va presentar ahir en el ple municipal la liquidació del pressupost general de l’any passat. Ho va fer amb números positius ja que s’ha tancat l’any amb un superàvit de prop de 347.000 euros.

Xandri va destacar positivament els comptes del consistori, però va assegurar que «és un resultat enganyós ja que prevèiem un resultat més ajustat». Xandri també va destacar positivament la ràtio legal de deute viu, que és del 31,14%. En aquest sentit es continua reduint aquest indicador que l’any anterior era 3,7 punts superior. «En els últims 6 anys hem anat rebaixant del 52% que hi havia sense privar d’inversions i altres actuacions», va afirmar el regidor solsoní. La ràtio d’estalvi net era del 3,84%, tres punts superior a l’exercici anterior.

Els comptes es van tancar amb un romanent de tresoreria d’1.700.000 euros però Xandri va apuntar que el govern municipal en contemplava «de forma real» uns 900.000. En aquest sentit, però, el regidor valora aquesta xifra com a correcta.

Per altra banda, e el grau d’execució del pressupost de despeses ha augmentat 11 punts, fins al 86,22%, i també s’han incrementat la despesa total per habitant, que passa dels 934 euros als 1.225. Paral·lelament la inversió per habitant ha tingut un increment molt destacat, pujant dels 26,13 euros als 227.

Xandri va destacar també que a nivell global el consistori té els comptes sanejats. «És positiu per poder reprendre l’activitat amb unes capacitats òptimes i amb capacitat de reacció», va afegir fent referència a la recuperació econòmica de la crisi derivada de la pandèmia.

Pel que fa al període mitjà de pagament, el regidor d’hisenda destaca que el consistori paga les factures rebudes en una mitjana de 2,68 dies quan la llei requereix que sigui abans dels 30 dies.

El ple també va aprovar una modificació de la relació de llocs de treball del consistori i algunes modificacions en la seva plantilla. En aquest sentit destaquen la incorporació d’una plaça de caporal en substitució d’una plaça d’agent de policia, els tècnics d’inserció laboral i d’informació juvenil passaran a ser fixes i un encarregat d’equipaments culturals passarà a formar part de la brigada.