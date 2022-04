Els alumnes del Vinyet estrenaran finalment la seva nova escola el 18 d’abril, just després de Setmana Santa. D’aquesta manera es finalitzarà un procés que es va engegar fa més de 20 anys i que permetrà abandonar els mòduls prefabricats que tants anys han caracteritzat el centre.

«Per a la cuitat és una notícia molt important», assegura l’alcaldessa, Judit Gisbert, a Regió7. La batlle ho valora positivament també des del punt de vista de mare d’alumnes del Vinyet. «Jo he estat una mare vinyetaire. Jo vaig creure que la meva filla aniria a l’escola nova i ara ja està fent batxillerat. Per això fa il·lusió que finalment s’hagi fet realitat aquesta escola, no només per les famílies dels alumnes actuals sinó per totes les que van passar per l’escola i esperaven que els seus fills i filles poguessin anar a l’escola nova», detalla Gisbert.

El president de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del Vinyet, Jordi Vilalta, detalla que és un espai «molt còmode i molt gran», i destaca la zona del pati «perquè ens obre moltes expectatives per poder fer projectes fora de les aules».

Les obres van començar l’octubre del 2019 amb l’objectiu que el curs 2021-2022, que és l’actual, s’iniciés al nou equipament. Tot i això, la constructora que va guanyar el contracte, Grup Soler, no va reprendre les obres després de la pandèmia. Això va provocar un retard ja que es va haver de contractar una nova constructora, Vilà Vila. Un cop es va encarregar de les obres quan estaven a mitges, es va anunciar que els alumnes podrien estrenar el centre després de les festes de Nadal. Ara bé, al final es va tornar a allargar aquest període fins a l’actual, després de Setmana Santa.

«Quan vam saber la notícia que es retardaven les obres va ser com rebre una galleda d’aigua freda. Vam enviar una carta al Departament d’Educació queixant-nos i hem estat al darrere de tots els moviments per assegurar que no hi hagi cap entrebanc més», assegura Vilalta.

L’Ajuntament ja ha fet la neteja i durant la setmana vinent es començarà el trasllat de mobiliari i material al nou centre.

Uns accessos provisionals

L’escola ja està acabada, però l’entorn i els seus accessos continuaran sent provisionals. Amb l’objectiu de pacificar el carrer de l’entrada a l’escola, l’Ajuntament de Solsona habilitarà un carril a la zona on s’està adequant un aparcament per tal que hi passin els vehicles que deixin o recullin els infants sense haver de passar per aquest carrer. Això, però, obligarà que els vehicles passin pel camí que porta al cementiri per tal de poder tornar a entrar a Solsona. Aquest fet ha generat algunes discrepàncies entre els diferents partits de l’Ajuntament. De fet, l’alcaldessa valora que no és la millor opció però és la que s’ha acordat de forma provisional.

La solució, segons el govern municipal, és que la Diputació de Lleida faci una rotonda a l’actual encreuament entre la carretera de Sant Llorenç i la carretera de la Llosa del Cavall. «La Diputació ens va dir que era una prioritat però nosaltres seguim insistint ja que considerem que és un projecte important per a l’entorn de l’escola», explica l’alcaldessa, Judit Gisbert.