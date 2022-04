Solsona ja ha obert el termini per presentar-se a les proves oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge. Per fer-ho, els interessats s’han d’inscriure abans del 29 d’abril. Els exàmens, coordinats per la Regidoria d’Educació, per mitjà de l’Escola d’Idiomes Sara i Workshop Taller de Llengües, es duran a terme a les instal·lacions de l’escola Setelsis els dies 4 i 29 de juny.

La gestió per presentar-se es pot fer a través de les escoles i acadèmies, o bé directament a l’adreça de correu electrònic cambridge@ajsolsona.cat.