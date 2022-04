Les presidències dels Consells Comarcals de Solsonès i Berguedà es mostren satisfets que el Govern hagi plantejat una consulta paral·lela a les seves comarques i al Ripollès sobre la celebració dels JJOO d'Hivern. La consulta demanarà als ciutadans d'aquestes tres comarques si volen que els seus territoris es vinculin a la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030.

"La valoració que fem és molt positiva perquè la demanda que hi ha des del territori és que el Berguedà vol ser consultat", explica el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara. En aquest sentit Lara es mostra satisfet perquè "al principi semblava que hi havia un cert rebuig a que se’ns consultés, però han entès que Berguedà, Solsonès i Ripollès formem part del Pirineu". Lara afegeix que si la consulta tira endavant, al Berguedà "passaran coses" relacionades amb els Jocs referint-se a esdeveniments que no tenen perquè ser esportius.

Pel que fa al fet que sigui una consulta paral·lela i amb una pregunta diferent que a l'Alt Pirineu i Aran, Lara apunta que "crec que a les comarques més afectades és lògic que se’ls demani si volen presentar candidatura o no". Lara entén que per a Berguedà, Solsonès i Ripollès la pregunta s’hagi elaborat de diferent manera "perquè aquí no acollirem coses esportives directament però si que tindrem altres implicacions".

Sobre la C-16, que aquest cap de setmana ha quedat afectada per una nevada inesperada, Lara apunta que es pot convertir en un embut de cara als Jocs, per tant apunta que "ens han de deixar participar en l’elaboració de la candidatura i parlar de les infraestructures del territori com la C-16". El govern del Consell Comarcal del Berguedà es mantindrà neutre fins la celebració de la consulta però Lara creu que es tracta d'una bona oportunitat pel Pirineu perquè pot precipitar que passin coses positives al territori.

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, també està satisfeta amb l'anunci de la consulta. "Entenem que és una bona fórmula per encabir-hi a tothom i una bona oportunitat per treballar conjuntament en aquesta candidatura. En aquest sentit, el Solsonès havíem demanat que se’ns consultés i per això estem satisfets", apunta Alarcón.

Respecte a la pregunta, Alarcón destaca que des del principi s'havia deixat clar que el Solsonès no acolliria proves esportives i que com a molt hi hauria entrenaments o proves complementàries com tecnificacions o exhibicions. "Entenem que la pregunta vagi en coherència amb l'afectació que tindrien els Jocs aquí", explica la presidenta que entén que la pregunta sobre si es vol que les comarques s'impliquin significa "si realment des del territori es vol que aquestes proves complementàries passin a la nostra comarca". Aquestes proves es celebrarien a l'estació del Port del Comte, l'única de la comarca.

Pel que fa al posicionament del Consell, Alarcón diu que de moment s'ha informat a les presidències dels ens comarcals i que encara ha de parlar amb el govern comarcal i amb les alcaldies.