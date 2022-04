La Fira de la Mel de Riner va tancar portes aquest diumenge amb «un bon èxit de participació i vendes», segon Joan Solà, alcalde del municipi, qui considera que «la fira s’ha consolidat com un pol d’atracció turística i de promoció del municipi».

La cinquena edició de la fira va tenir lloc aquest cap de setmana al pati i a la Casa Gran del Miracle –després d’una suspensió de dos anys provocada de la pandèmia– amb 30 parades de productes artesanals i de proximitat i una dotzena d’activitats paral·leles. El certamen va tenir el període de màxima afluència entre les 11 del matí i les 2 del migdia, i el balanç per part dels expositors va ser «positiu o molt positiu». Entre altres novetats, es va repartir més de 300 tastets gastronòmics, entre menges ucraïneses (com el borsch i les creps de mel) i tapes elaborades amb mel pels restaurants locals i la Formatgeria del Miracle, així com vi del Celler del Miracle i cervesa amb mel de la cerveseria Torrent Beer.

L’oferta que els visitants van poder trobar a la Fira de la Mel incloïa –entre altres productes– mel i derivats de l’apicultura, aliments diversos (formatges i altres lactis, embotits), licors i caves, cistelleria, llibres, objectes de fusta, bijuteria i material per a l’apicultura. La fira es va ampliar enguany a la tarda del diumenge i va incloure una jornada de portes obertes a l’Espai Barroc, a l’Espai Natura i al Pati de la Casa Gran, recentment remodelat.

La trobada firal va incloure activitats infantils i 4 exposicions, titulades «Pintures rupestres relacionades amb la mel», «La mel i la cera», «Manual d’apicultura» i «Penjant d’un fil vol d’ocell», mostra pictòrica del pintor Jaume Barangué.

Prèviament, el dissabte va tenir lloc la Jornada tècnica de la Mel, amb xerrades i degustacions de mel adreçades tant a apicultors professionals com a petits apicultors que tenen arnes per a consum propi.

Un dels actes centrals de la jornada d’ahir va ser el lliurament del guardó L’Abella Rinerenca, acte que va tenir lloc a l’ajuntament de Riner i va anar a càrrec de la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera.