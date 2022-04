Una desena d’infants i joves van participar diàriament de les activitats dirigides de l’skatepark de Solsona l’any passat en les edicions d’estiu i tardor d’«Enrampa’t». Per això aquesta primavera la regidoria d’Afers Socials i els Serveis Socials del Consell Comarcal n’organitzen una nova edició els dilluns i dimecres del 20 d’abril al 20 de juny.

«Enrampa’t» és una proposta d’oci cooperatiu i saludable a la pista de patinatge municipal oberta i gratuïta per a la població de 6 a 14 anys. La recuperació de l’espai públic com a espai per a la convivència comunitària, el foment de l’accés a les activitats de lleure i la integració de diferents col·lectius són els objectius d’aquesta iniciativa, que s’emmarca en el projecte «A camp obert» i és finançada per l’Ajuntament i el Pla Educatiu d’Entorn.