Poc més d’un any després que hi entressin les màquines, aquest dissabte a les cinc de la tarda s’inaugura el nou tanatori municipal de Solsona, un equipament integrat en l’entorn, a tocar del nucli antic, amb tres sales de vetlla i un espai per a cerimònies laiques.

L’antic Club Sant Jordi de Solsona s’ha convertit en un tanatori preparat per acollir fins a tres difunts simultanis i per celebrar, per primera vegada, cerimònies laiques o de qualsevol confessió religiosa. Aquest dissabte l’Ajuntament n’organitza l’acte inaugural, amb la participació del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. Dijous que ve, dia 14, de deu a una i de cinc a vuit, tothom podrà conèixer-ne les instal·lacions en una jornada de portes obertes prèvia a la seva entrada en funcionament.

El nou edifici, projectat des dels Serveis Tècnics municipals per l’arquitecta solsonina Anna Grau, té una superfície construïda de 1.021 metres quadrats. Només ha pogut mantenir els pilars i el forjat de la coberta de l’immoble anterior. Tot i això, respecta la mateixa volumetria, amb una estructura de planta baixa, per integrar-se en l’entorn, a tocar del nucli antic i el complex catedralici. Colors discrets i materials nobles, d’entre els quals a l’exterior predomina la pedra, reforcen aquesta integració.

Fusta de pi negre, ferro, pedra i ceràmica vesteixen l’interior, que consta de tres sales de vetlla, cadascuna amb accés a un pati de llum interior, i una sala de cerimònies amb capacitat per a 160 localitats ampliable pels laterals i la part final, que dona al jardí posterior. A part dels espais públics, hi ha una zona de treball i de serveis, amb despatx, oficina d’atenció a les famílies, sala de tanatopràxia, magatzem i garatge, entre d’altres. Així mateix, s’ha previst la possibilitat d’engrandir les instal·lacions, si necessitats futures ho requereixen, amb dues sales de vetlla més.

Un bosc amb clarianes

Arquitectònicament, s’ha dissenyat un equipament molt vidrat per donar protagonisme a la llum natural i fer que arribi a totes les dependències obertes al públic, amb espais d’ús general diàfans, que es poden subdividir, i amb altres d’interiors que respectin la intimitat dels usuaris a les sales de vetlla. L’arquitecta responsable del projecte ha recorregut a la simbologia d’un bosc i la llum que s'hi escola. Des de l’exterior, l’immoble presenta murs opacs i es projecta com un bosc frondós amb obertures que representen escletxes de llum de diferents mides entre els arbres. En franquejar la porta principal, per l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre, al vestíbul un esclat de llum natural, procedent de les obertures de la façana sud i els patis interiors, emula una clariana banyada pel sol. La disposició de lamel·les de fusta verticals a l’interior continua simulant peus d’arbres que proporcionen intimitat a les famílies sense renunciar a la claror natural.

També ha millorat l’exterior de l’immoble, inclosa la zona d’aparcament, amb una nova pavimentació, la substitució dels fanals i l’enjardinament, en el qual també ha treballat la brigada municipal. Resta pendent col·locar alguns elements de mobiliari urbà.

Alta eficiència energètica

A banda dels aspectes estètics i funcionals, l'equipament funerari s’ha plantejat com un edifici d’alta eficiència energètica. En primer lloc, s’han aïllat l’exterior i l’interior de la façana, així com la coberta. A més, s’hi han instal·lat plaques solars de 32 quilowatts per generar l’energia elèctrica necessària per al seu funcionament i climatització.

Aquestes obres han tingut un import d’1,7 milions d’euros i han estat subvencionades per la Diputació de Lleida amb 647.220 euros i el Departament de Presidència de la Generalitat, a través del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), amb 250.000 euros. L’execució ha anat a càrrec d’Excavacions Vilà Vila, Anathomic Solutions, Alqui-Envas i Ilerfred, que, al seu torn, han fet treballar una desena de proveïdors i empreses locals.