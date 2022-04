El grup polític d’ApS-CUP, amb presència a l’Ajuntament de Solsona i al Consell Comarcal del Solsonès critica que l’ens comarcal doni per bona la proposta de la Generalitat sobre la doble consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern. La formació assegura que aquest posicionament «revela que ERC ha cridat a files els seus càrrecs locals perquè no s'oposin o dificultin el projecte que impulsa el mateix partit des del Govern».

En un comunicat el grup es mostra «profundament en desacord» amb la doble pregunta de la consulta proposada per la Generalitat. «No dona veu a comarques com el Solsonès sobre si volen que es facin els Jocs, només sobre si s'hi volen implicar», apunta. La formació creu que preguntant sobre la voluntat d’implicar-se o no amb els Jocs dona per fet que el projecte es farà. «Aquest format de pregunta és tendenciós, ja que busca influir perquè en aquestes comarques surti un resultat positiu», asseguren.