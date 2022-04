Aquests dies qui passegi pel principal eix comercial de Solsona, entre els portals del Pont i del Castell, podrà descobrir o rememorar comerços històrics de la ciutat ja desapareguts. L’Ajuntament, per mitjà de l’Agència de Desenvolupament Local, ha embellit vuit aparadors en desús amb vinils de fotografies d’aquells establiments, per donar continuïtat comercial als carrers del Castell i de Sant Miquel i millorar l’experiència de compra. És un dels projectes finançats amb fons europeus Next Generation per mitjà del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Actualment el principal eix comercial de Solsona té 20 locals buits, un 21% del seu total. L’Agència destaca que aquest eix, situat al nucli antic, presenta algunes dificultats que dificulten que aquests aparadors puguin tornar a ser ocupats. En aquest sentit apunten a tres factors. La mobilitat de l’entorn, que els locals a aquesta zona solen ser bastant petits i també a que alguns d’ells requereixen reformes. L’Agència explica també que alguns propietaris són reticents a llogar els seus locals. Malgrat això, l’Agència destaca la bona salut del comerç solsoní. «El comerç de Solsona és viu perquè té dinàmica pròpia i un índex comercial per sobre de la mitjana de Catalunya», apunten. La Confiteria Vicens, Ràdio Planes, la Sastreria Colilles, el Carnisser Nou, Cal Montañés o Cal Subirà són algunes de les botigues històriques de Solsona que han tornat per fer-se visibles al carrer fins a final d’any, encara que sigui en blanc i negre. Formen part del recorregut fotogràfic per la memòria del comerç solsoní després de consensuar el projecte de continuïtat comercial amb la Unió de Botiguers i Comerciants. Els aparadors buits dels dos extrems d’aquest eix del nucli antic s’acompanyen d’un text introductori sobre el fil conductor de la iniciativa i un mapa amb la ubicació de tots els punts. Així mateix, qui vulgui conèixer cadascun dels establiments disposa d’un codi QR que enllaça amb la corresponent entrada que s’ha creat a la Viquipèdia. Aquesta actuació es complementarà amb la producció de tres vídeos de ficció sobre el futur del comerç i el perill de la desertització comercial, que es preveuen presentar les properes setmanes. D’aquesta manera, el projecte busca assolir tres objectius: evitar que es vegin locals buits i abandonats, posar en valor i dignificar el comerç històric solsoní i conscienciar la població sobre l’amenaça que representen per al petit comerç la proliferació de grans superfícies i les plataformes de venda electrònica. L’actuació forma part d’un pla amb unes vint iniciatives Aquesta és una de la vintena d’actuacions programades aquest any dins el projecte d’impuls al pla de millora de les àrees comercials i de mercat de Solsona, pressupostat en 602.246 euros i subvencionat amb 400.257 euros dels fons Next Generation. El pla respon a cinc eixos de treball: la millora urbanística i de serveis; campanyes per al foment del comerç i l’hostaleria; la millora del mercat; la singularització de l’oferta al comerç amb la inclusió de producte local així com la formació dels comerciants.