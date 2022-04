Els alumnes de quatre escoles del Solsonès van tornar a reunir-se en una diada a la vall de Lord que pretén prendre consciència de la valuosa aportació que fan els arbres en el nostre ecosistema i en les nostres vides en general.

En l’acte d’enguany, hi van participar quatre grups d’alumnes de l’escola Arrels, de l’escola Setelsis, de l’IE Vall de Lord i de l’escola de la Coma que van fer la visita habitual a la planta Knauf de Guixers i després van seguir amb una plantada d’arbres a la muntanya on s’extreu el guix. Enguany s’ha valorat fer un treball de preparació del terreny de la zona de restauració de la mina Sant Feliu del Guix a Guixers, amb l’objectiu de preparar el sòl per fer-lo més fèrtil a l’hora de plantar els arbres.

La festa de l’arbre es va iniciar després dels incendis del 1998, que van arrasar 27.000 hectàrees a la Catalunya Central, i des d’aleshores només s’ha interromput la celebració en dues ocasions. Cada any es planten més d’un centenar d’arbres que contribueixen a restaurar la zona d’on s’ha extret el guix al terme municipal de Guixers.

El Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Guixers i l’empresa Knauf van signar un conveni per assegurar la continuïtat d’aquesta festa.