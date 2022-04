Amb la voluntat d’enfortir el binomi turisme i consum, la cooperativa rural Territori de Masies estableix novament sinèrgies amb els allotjaments turístics del territori. En aquesta ocasió, ambdues parts posen en marxa una campanya per al foment i la promoció del consum de béns i serveis locals, així com del turisme responsable i sostenible. Es tracta d’una cistella farcida de productes elaborats per les sòcies de la cooperativa. L’acció arrenca avui i es farà fins el dia 18, dilluns de Pasqua.

La Cistella del Territori, amb la qual s’obsequiaran els hostes durant la Setmana Santa i, posteriorment, es trobarà disponible a la botiga en línia de Territori, s’afegeix a la Nevera Plena, un servei de foment i proveïment de producte impulsat l’any 2020 per la mateixa organització. La Cistella del Territori i el servei Nevera Plena inclouen productes propis de la cooperativa, així com de les seves sòcies. Ambdues iniciatives comparteixen el mateix funcionament. En termes de funcionament, per a sol·licitar cadascun dels serveis cal realitzar la comanda amb els productes desitjats a través de la botiga en línia de Territori de Masies una setmana abans de l’estada. En el cas de la Cistella, se’n proposen tres lots amb assortiments diversos i amb valor de 25, 50 o 100 euros. En el marc de la campanya, la cooperativa recupera a través de les seves xarxes socials el Decàleg per al Turisme Responsable.