El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) va acollir l’última jornada del projecte foRuO, una prova pilot que vol posar les bases per a la creació d’una formació contínua i cohesionada a la zona transfronterera entre Catalunya, Aragó i Andorra sobre el sector de les plantes aromàtiques i medicinals.

«En aquest sector no hi ha cap formació que sigui professional. No existeix cap formació reglamentada ni amb un certificat al darrere», explica la coordinadora del projecte, Eva Moré. En aquest sentit l’experta assegura que el sector necessita una formació «cohesionada i realment professional, amb molta informació tècnica i que doni les pautes perquè algú que hagi fet aquesta formació tingui tots els continguts per poder tirar endavant al seu negoci en el sector».

Per fer-ho, el CTFC ha participat en el projecte foRuO, cofinançat per la Unió Europea al 65%. Aquest projecte té l’objectiu de promoure el desenvolupament de sistemes de formació contínua i les competències del territori transfronterer amb la finalitat de millorar l’accés a l’ocupació en relació amb noves produccions del sector forestal i rural, concretament en la producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals i de petits fruits. El projecte s’ha centrat en Catalunya, Aragó i Occitània, posant en comú les idiosincràsies de cada territori.

Després d’aquesta prova pilot, a Catalunya s’utilitzaran els materials extrets per fer formació contínua. Es preveu que a l’Escola Agrària d’Amposta es dugui a terme el primer curs formatiu presencial d’aquest sector.

Moré explica que el sector sempre ha tingut molta demanda. «A Catalunya la zona metropolitana és un dels punts més importants a nivell europeu i mundial pel que fa a aromes i fragàncies», diu l’experta. Però els productors del territori solen tenir petites explotacions i no poden fer front a la gran demanda de les empreses, i la majoria del producte ha de venir d’altres països. En aquest sentit Moré diu que la formació i l’arribada de nous professionals té recorregut tant per aquesta via com per la de petites produccions amb l’objectiu d’arribar al consumidor final.