Els serveis funeraris de Solsona són municipals, a diferència de Manresa i altres localitats de la Catalunya Central, on la gestió és a mans d’empreses privades. L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, defensa l’aposta del consistori per fer-se càrrec del servei: «Estem satisfets de poder oferir un servei tan fonamental i bàsic, i per això disposar d’un nou tanatori era una prioritat».

El nou tanatori municipal ja és una realitat i el fet de disposar d’unes instal·lacions molt més grans i amb més prestacions per als usuaris «no es veurà repercutit amb un augment del cost dels serveis funeraris», remarca Ramon Xandri, regidor de Serveis Funeraris de Solsona. El preu es manté. Tal com assenyala l’alcaldessa, «ajustem molt els preus, no volem fer de la mort un negoci i per això hi destinem els recursos que facin falta. Treballem perquè siguin uns serveis a un preu just». Tot i que no han volgut concretar xifres, sí que han manifestat que el preu que paguen els ciutadans del Solsonès és «molt més econòmic» que el que paguen per exemple a Manresa i al Bages pels mateixos serveis. «És un tipus de servei que moltes vegades té un preu abusiu», comenta l’alcaldessa, i afegeix: «El fet de gestionar directament el servei des de l’Ajuntament beneficia els ciutadans. Per a nosaltres és molt important donar aquest servei, i és un servei a cost municipal.

A Solsona, segons les taxes vigents, val 150 euros l’ús d’una sala del tanatori. En costa 150 més el conjunt de serveis que inclou tasques administratives, l’arranjament del difunt, trasllat del fèretre del lloc de la defunció a casa, el trasllat fins a l’església i després fins al cementiri. En canvi, comparant-ho amb una de les funeràries de Manresa, el preu de retirada i custòdia puja més de 180 euros, l’acondicionament saniari i estètic del difunt costa 140 euros, i la sala de vetlles en val més de 400.

Cinc treballadors municipals

Per gestionar els serveis funeraris, l’Ajuntament de Solsona hi destina cinc professionals. Amb l’obertura del nou tanatori es mantindrà el mateix nombre de treballadors municipals.