L’ocupació a les cases rurals de la Catalunya Central superarà el 90% durant aquesta Setmana Santa, i en alguns casos, com en el del Berguedà, fins i tot s’arribarà al 95% de l’ocupació, i s’acostarà d’aquesta manera al ple absolut.

En el cas del Solsonès, Pilar Bielsa, presidenta de l’Associació de Turisme Rural del Solsonès (TRAS), explica que a hores d’ara de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua ja tenen el 90% de les places ocupades i confien que amb les reserves d’última hora es pugui assolir el ple.

Pel que fa al Berguedà, el president de l’Associació d’Agroturisme, Oriol Baños, detalla que en aquesta ocasió el nivell de reserves ha quedat per sota del registrat la Setmana Santa de l’any passat, quan es va assolir una ocupació total en els allotjaments rurals de la comarca. Baños descarta que hi hagi gaires reserves d’última hora que permetin omplir les places que encara queden lliures a les cases rurals de la comarca perquè es tractaria «d’omplir cases grans».

Tot i que Baños no apunta a una causa clara respecte al descens de reserves en comparació amb l’any passat, es pregunta si una d’aquesta causes pot ser l’elevat preu dels carburants.

També remarca que la majoria de reserves són de famílies de Catalunya, majoritàriament procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona, i destaca que de moment no s’ha recuperat el turisme estranger. D’altra banda, també detalla que, en la majoria de casos, els visitants opten per passar el dia a les cases rurals i el seu entorn més immediat i que són molt pocs els que contracten, de forma prèvia, altres activitats per fer aquests dies.

En el cas de l’Anoia, com també al Berguedà, les xifres de reserves s’aproximen al 95%. El president de l’Associació per al Desenvolupament de l’Alta Anoia, Ramon Bosch, explica que estan tenint una «bona temporada» i constata que el ritme de reserves és alt. El preocupa, però, el buit que queda entre les vacances de Setmana Santa i l’estiu: «L’any passat va ser bo perquè la gent no va marxar a l’estranger, però hem de veure què passa aquest any». Baños també explica que encara no s’ha recuperat el turisme estranger. «Ara es comencen a tancar algunes reserves de turisme estranger de cara a l’estiu, però la demanda encara és baixa», comenta.