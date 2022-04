El nou tanatori municipal de Solsona es posarà en funcionament després de Pasqua. Ahir es va inaugurar oficialment l’equipament i la previsió de l’Ajuntament és que la setmana del 19 al 22 d’abril ja se’n pugui fer ús.

El nou equipament, ubicat a l’antic Club Sant Jordi de Solsona, a tocar del nucli antic de la ciutat, disposa de tres sales de vetlles i un espai per celebrar, per primera vegada, cerimònies laiques o de qualsevol confessió religiosa. «És un gran salt qualitatiu respecte als serveis funeraris que teníem fins ara», destacava ahir l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, durant la inauguració.

L’acte va tenir també la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que va posar èmfasi en les característiques de l’edifici: «És modèlic per diferents raons: aprofita un edifici que ja existia, està integrat en l’àmbit urbà, té fàcil accés i aparcament, és un equipament acollidor amb sales molt ben habilitades, té un entorn magnífic amb jardins i és un edifici sostenible». Qualitats, segons Talarn, «molt importants per a les persones que en fan ús». Durant la visita a les instal·lacions, just després de descobrir la placa, Joan Talarn va lloar el plantejament arquitectònic del nou tanatori de Solsona: «Està molt ben plantejat, és un dels espais de comiat més dignes que he vist».

Revulsiu per dignificar la mort

L’obertura de les instal·lacions arriba poc més d’un any després que comencessin les obres i suposarà un punt d’inflexió en la qualitat dels serveis funeraris. Fins ara el tanatori de Solsona s’ubicava en un espai del complex sanitari comarcal que l’Ajuntament té llogat al Consell Comarcal, «fa anys que ens havia quedat petit i presentava diverses mancances», comentava l’alcaldessa, Judit Gisbert, i insistia que el nou equipament és «un revulsiu per dignificar la mort».

El nou edifici, projectat des dels Serveis Tècnics municipals per l’arquitecta solsonina Anna Grau, té una superfície construïda de 1.021 metres quadrats. Només ha pogut mantenir els pilars i el forjat de la coberta de l’immoble anterior. Tot i això, respecta la mateixa volumetria, amb una estructura de planta baixa, per integrar-se en l’entorn, a tocar de la catedral. És de colors discrets i materials nobles, d’entre els quals a l’exterior predomina la pedra.

Fusta de pi negre, ferro, pedra i ceràmica vesteixen l’interior, amb tres sales de vetlla amb accés cadascuna a un pati de llum interior, i una sala de cerimònies amb capacitat per a 160 localitats ampliable tant pels laterals com pel jardí que hi ha a la part posterior. A part dels espais públics, hi ha una zona de treball i de serveis, amb despatx, oficina d’atenció a les famílies, sala de tanatopràxia, magatzem i garatge, entre d’altres. A més, s’ha previst la possibilitat d’engrandir les instal·lacions, si necessitats futures ho requereixen, amb dues sales de vetlla més.

Arquitectònicament, s’ha dissenyat un equipament molt vidrat per donar protagonisme a la llum natural i fer que arribi a totes les dependències obertes al públic, amb espais d’ús general diàfans, que es poden subdividir, i amb altres d’interiors que respectin la intimitat dels usuaris a les sales de vetlla. També s’ha millorat l’exterior de l’immoble, inclosa la zona d’aparcament, amb una nova pavimentació, la substitució dels fanals i l’enjardinament. A banda dels aspectes estètics i funcionals, l’equipament funerari s’ha plantejat com un edifici d’alta eficiència energètica. S’han aïllat l’exterior i l’interior de la façana, així com la coberta; i a més, s’hi han instal·lat plaques solars de 32 quilowatts per generar l’energia elèctrica necessària per al seu funcionament i climatització.

Fer realitat una necessitat

El nou tanatori municipal permetrà millorar els serveis funeraris de Solsona, que donen servei a la major part del comarca. El projecte s’ha pogut fer realitat gràcies a l’esforç econòmic de l’Ajuntament i dels ajuts de la Generalitat i la Diputació (vegeu notícia breu de la pàgina 3). «El Govern de la Generalitat té vocació municipalista i continuarem incidint en l’ajut als ajuntaments per fer realitat obres tan importants i necessàries com el tanatori de Solsona», apuntava ahir en el seu discurs David Rodríguez, secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran i exalcalde de Solsona. Quan era alcalde, Rodríguez va defensar-ne la necessitat i va apostar pel projecte, així com també per la centralitat d’aquest equipament: «Ubicant el tanatori en un lloc cèntric facilites l’accés de la població més gran, que en fa ús sovint. No té sentit fer un tanatori als afores de la ciutat». Per això es va apostar per ubicar-lo en un lloc cèntric, conscients que la decisió va generar crítiques: «Sembla que la societat vulgui viure d’esquena a la mort».

L’acte d’inauguració del tanatori de Solsona es va tancar amb una actuació musical de violoncel a càrrec de Laura Juanco, que va interpretar temes de Bach, la cançó popular El cant dels ocells que va internacionalitzar Pau Casals, i la peça Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder.

L’Ajuntament preveu disposar, en un futur, de crematori

Poder disposar del nou tanatori municipal és una satisfacció per a l’Ajuntament de Solsona. L’alcaldessa, Judit Gisbert, reconeix que «era una gran mancança». Les noves instal·lacions permetran millorar un servei que és previst que, en un futur, creixi. Tal com explicava ahir Gisbert, «volem respondre a les necessitats i demandes de les famílies, i per exemple tenim en ment poder oferir el servei d’incineració». El crematori és un projecte que es preveu a més llarg termini, i a curt termini: «buscar un mestre de cerimònies, i potenciar el servei d’acompanyament al dol perquè més famílies de difunts en facin ús».