El Tour du Lord amplia horitzons i ho fa amb la creació de la seva pròpia clàssica de ciclisme al sud del Solsonès, amb sortida i arribada a Pinós. La prova Pinós-Roubaix s’inspira en la històrica Paris-Roubaix de França. Aquesta nova prova manté l’esperit del Tour du Lord, que és fomentar la pràctica del ciclisme i donar suport als comerços i establiments de la zona on se celebra.

«A molta gent se li feia curt el Tour du Lord a l’estiu i sempre hem tingut la necessitat d’allargar-ho. Llavors vam pensar en homenatjar una de les clàssiques ciclistes de primavera i vam decidir inspirar-nos en la Paris-Roubaix», expliquen els impulsors del Tour du Lord sobre el naixement de la seva primera clàssica. La iniciativa manté l’esperit del Tour du Lord original, nascut en plena pandèmia i amb l’objectiu de donar suport als establiments locals. En aquest sentit, els organitzadors preveuen que aquesta prova arribi als 600 participants. Tot i això, no es proposen cap objectiu. «Per a nosaltres és una iniciativa per donar suport al comerç local i ens és igual que vinguin 400 o 4.000 persones. Volem que sigui una festa del ciclisme», expliquen.

La prova va començar el dissabte 2 d’abril i s’allargarà fins al dia 17, just el dia en què se celebra la Paris-Roubaix. Els ciclistes hi poden participar quan vulguin ja que fer-ho és gratuït, i només es demana consumir als establiments de la zona. Tot i això, els organitzadors també ofereixen un passaport per seguir la ruta.

El recorregut d’aquesta clàssica és de 200 km i passa també per municipis de la Segarra, l’Alt Urgell i l’Anoia, a més de diferents indrets del sud del Solsonès. com l’Hostal de Pinós –on hi ha un velòdrom emulant al de Roubaix–, el Miracle, Solsona i Sant Climenç, entre d’altres. També hi ha una versió més fàcil de més de 100 km. Els impulsors avisen que es tracta d’una etapa dura, també en honor de les clàssiques del ciclisme.

L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, també és un amant del ciclisme i va impulsar que el Tour du Lord arribés al sud del Solsonès. «L’encant de la prova és l’entorn i l’època de l’any en què es fa. Els camps són verds, la colza florida, les muntanyes nevades i el paisatge és espectacular. A més a més, la gent ho pot aprofitar per visitar diversos indrets del recorregut», explica el batlle, que també destaca que serà un impuls per als establiments, no només de Pinós, sinó de tot el recorregut de la prova.