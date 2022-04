Port del Comte ha tancat aquest cap de setmana la temporada d’esquí, que aquest cop ha durat 129 dies. Es tracta d’una de les temporades d’esquí més llargues de l’estació del Solsonès.

«Començar el 3 de desembre i aguantar fins aquest cap de setmana és molt temps per una estació del Prepirineu com la nostra. Gairebé mai arribem a l’abril», ha explicat el director de l’estació, Albert Estella, a Regió7. La direcció de l’estació encara no ha fet un recompte del nombre d’esquiadors que han passat per Port del Comte durant aquesta temporada, però es mostra satisfeta per l’afluència. «Ha estat una bona temporada a nivell general», destaca Estella.

L’estació del Solsonès s’ha quedat a una setmana de poder estar oberta per Setmana Santa, però això no preocupa gaire a Estella. «No arribar a Setmana Santa no ens preocupa gaire. De fet no hi solem arribar. A més tampoc sol venir molta gent», explica.

La meteorologia ha sigut molt irregular aquesta temporada i això ha provocat que hi hagi hagut períodes amb molt bona neu i altres en què l’estació ha patit. De fet, la temporada ha sigut tan llarga perquè va començar molt d’hora, gràcies a una important nevada a finals de novembre. Tot i això, la sequera que ha protagonitzat aquest hivern va fer que entre gener i febrer s’haguessin de tancar algunes pistes i la neu no estigués en les millors condicions. Tot i això les baixes temperatures i una última nevada fa dues setmanes han permès continuar amb l’esquí fins aquest cap de setmana.

El sector de l’Estivella, tancat

Enguany el sector de l’Estivella no ha ni obert. Aquesta zona és la situada més amunt però també més lluny del centre de l’estació. «Els costos que comporta obrir Estivella per les poques persones que hi van són molt importants», explica Estella que també afegeix que les condicions meteorològiques també ho han fet difícil. De fet el director de l’estació apunta que enguany l’increment del preu de l’energia s’ha notat a nivell general. En aquest sentit diu que, de cara la propera temporada, s’estudiarà la possibilitat de fer una aposta més gran per l’energia sostenible i aconseguir més eficàcia amb menys consum.