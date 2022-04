El passat dissabte al matí es va fer l’entrega del premi del Testament del Carnestoltes. Amb la carrossa del rei Carnestoltes i acompanyada d’uns quants membres de la junta, la guanyadora del sorteig, Rosa M. Vilanova, va gastar els 6000 euros de premi de forma repartida en els més de 60 establiments col·laboradors de la Unió de Botigues Amigues del Carnaval (UBAC).

Per altra banda, els 1000 euros destinats a entitats o associacions del Solsonès es van donar a l’Associació Amisol, que treballa per crear recursos per al col·lectiu de persones amb discapacitat residents a la comarca.

Amb l’entrega del Testament del Carnestoltes es posa punt i final de forma definitiva al Carnaval d’enguany.