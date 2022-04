Les caramelles tornaran a ser protagonistes als carrers de Solsona aquest diumenge. Després de dos anys en què la seva celebració ha quedat afectada per la pandèmia de la covid-19, enguany es recuperarà el format i el recorregut habitual i també es farà un homenatge a Joan Roure Jané, en el marc de l’any Roure que commemora el centenari del seu naixement.

L’Orfeó Nova Solsona, l’Esplai Riallera i els Trabucaires de Solsona són les associacions que faran reviure aquesta tradició a Solsona. Diumenge, com sempre, es les melodies populars es faran sentir pel nucli urbà i dilluns, es faran arribar a masies del Vinyet.

L’Orfeó Nova Solsona homenatjarà al mestre Roure amb la interpretació de dues caramelles del compositor solsoní. El director de l’Orfeó, Joan Boix, explica que s’interpretarà un vals-jota de joventut que Roure va escriure l’any 1944 amb lletra del també solsoní Josep Pensí i també una sardana gestada en plena maduresa, del 1988. «Serà una de les primeres i una de les últimes caramelles que va composar», explica Boix.

Després que el 2019 fossin virtuals i que l’any passat es fessin a la plaça del Camp, enguany es seguirà el recorregut habitual. A les 12 hi ha programades les actuacions al jardí de l’Hospital Pere Màrtir Colomés i, tot seguit, l’activitat continuarà per la plaça del Camp i diferents punts del nucli antic com l’ajuntament, les places del Consell Comarcal, del Palau Episcopal i la plaça Major. L’endemà els cantaires de l’Esplai faran arribar les melodies a alguns barris de la rodalia i a masies del Vinyet.