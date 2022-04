Els veïns de Solsona han pogut veure avui per primera vegada l'interior del nou tanatori municipal de Solsona. Tots els visitants han coincidit que les noves instal·lacions eren molt necessàries i també que els ha agradat tant pel disseny de l'interior com per l'amplitud dels espais. Tot i això, alguns d'ells no estan d'acord amb la ubicació que s'ha escollit per fer el nou tanatori i fins i tot també pel cost que ha suposat l'obra, aproximadament d'un milió i mig d'euros.

Un canvi necessari

El tanatori, que entrarà en funcionament després de Setmana Santa, permetrà deixar l'espai de l'antic tanatori al soterrani de l'edifici on s'ubica el Centre Sanitari del Solsonès. Alguns dels veïns consultats destaquen que aquest espai ja havia quedat molt petit, sobretot en determinats enterraments i també quan coincidia més d'un difunt en el mateix dia. A més l'accés no era molt còmode al tractar-se d'una rampa. Per altra banda, expliquen que en l'antic espai no es podien fer determinades cerimònies civils mentre que en el nou tanatori s'hi poden fer així com també de qualsevol religió gràcies a la sala de cerimònies. Els consultats creuen també que el fet que hi hagi tres sales de vetlla serà molt positiu per les famílies dels difunts i pel correcte funcionament del tanatori.

Un interior modern

Algunes de les persones que han visitat el tanatori avui també s'han quedat sorpresos amb el disseny de l'interior. Alguns coincidien en definir-ho com a modern i elegant gràcies a la combinació dels colors amb les làmines de fusta i també la gran quantitat de llum natural que il·lumina l'interior del recinte. Pel que fa als espais, han destacat les possibilitats de les noves sales de vetlla, cadascuna amb accés a un petit pati exterior. Pel que fa als espais que quedaran limitats als treballadors, també s'han quedat sorpresos amb la modernitat dels equips frigorífics del tanatori així com la sala de tanatopràxia.

La ubicació no convenç a tothom

El nou tanatori està ubicat al mateix lloc on hi havia l'antic Club Sant Jordi, a l'Avinguda de la Mare de Déu del Claustre (Vall Calent). Tot i que el tanatori a Solsona sempre ha estat a la mateixa zona, alguns dels veïns consultats afirmen que els hi hagués agradat que s'hagués fet el nou a un espai més allunyat del centre de la ciutat. Per altra banda, alguns pensen que l'edifici de l'antic club Sant Jordi s'hauria d'haver aprofitat per oferir un servei diferent, com per exemple la llar d'infants. Per altra banda, a alguns els hi sembla bé el lloc però creuen que hi faltarà espai d'aparcament. Tot i això, alguns dels consultats es mostren satisfets amb la ubicació, ja que asseguren que al final el tanatori sempre ha estat al Vall Calent i que és positiu que s'hi pugui arribar fàcilment.

El cost de l'obra val la pena

La construcció del nou tanatori ha tingut un cost final d'aproximadament un milió i mig d'euros. La majoria de consultats opina que, tot i que és un cost important, ha valgut la pena, ja que el canvi respecte a l'antic tanatori s'ha notat molt. Alguns pensen, però, que el fet d'haver aprofitat l'estructura de l'antic club Sant Jordi no hauria d'haver fet tan cara l'execució de l'obra. En aquest sentit pensen els que tampoc comparteixen la ubicació de les noves instal·lacions funeràries, ja que apunten que per aquest preu es podria haver fet de nou a un altre espai.