L’Ajuntament d’Olius ja s’ha posat mans a l’obra per tal que la construcció del primer pavelló poliesportiu cobert del municipi sigui una realitat aquest any 2022. Les obres del projecte ja s’han posat a concurs amb un pressupost estimat de 835.000 euros amb IVA inclòs.

Olius ja disposa d’un altre equipament esportiu però no està cobert. Es tracta d’una zona on hi ha les dues piscines, l’edifici de servei de la piscina, la zona del restaurant, les pistes esportives i una zona d’aparcament. Tot i això, durant els últims anys s’ha fet necessària la construcció d’un espai cobert per evitar les inclemències meteorològiques. S’ha apostat per fer-ho al carrer del Colom, molt proper a la plaça de l’Olivera, que és el centre neuràlgic de la urbanització. Quedarà situat al costat de la llar d’infants.

A l’interior es preveu que s’hi puguin celebrar diverses disciplines esportives, com el futbol sala i el bàsquet, entre d’altres. A més, de moment no es preveu fer-hi grades tot i que hi ha la possibilitat de poder-ho fer en un futur, segons explica el projecte.

Les obres d’aquest projecte hauran d’estar acabades cinc mesos després del dia d’inici dels treballs.

La intenció del consistori, però, és complementar la construcció d’aquest pavelló poliesportiu amb la d’un local social municipal. Olius és un municipi que té una tendència de creixement demogràfic a l’alça i és un dels pocs pobles que no disposa d’un local social on els veïns es puguin reunir, especialment en dates assenyalades com festa major o altres celebracions. Per aquest motiu l’Ajuntament preveu la construcció d’un local social que previsiblement anirà situat a la mateixa parcel·la on hi ha la llar d’infants i on es farà aquest pavelló poliesportiu cobert. Fins ara, per a determinats actes o trobades s’havia de demanar permís a altres municipis o a l’Escola Agrària del Solsonès (situada a Olius) per demanar que cedissin espais.

A més del local social, l’amplitud de la parcel·la permetrà fer-hi també altres equipaments municipals, com una zona d’aparcament, la pista de bitlles i un edifici destinat a magatzem municipal. D’aquesta manera s’agruparan tots aquests equipaments, en un entorn que permetrà compartir serveis i accessos.