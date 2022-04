Francesc Riu (Sant Llorenç de Morunys, 1981) és alcalde del seu poble pel grup de Piteus des d’aquesta legislatura. En la seva primera etapa com a batlle ha viscut una pandèmia i també un dels principals problemes del municipi, la disponibilitat d’habitatge.

¿Quan va decidir endinsar-se en el món de la política i per què?

Des que es va fer la primera llista de Piteus ja m’hi vaig implicar, però no tenia gaire temps i al davant hi havia gent bona com el Tete (Francesc Xavier Mas). Sempre havíem dit que la persona que estigués al davant hi fos com a màxim 8 anys. Quan jo vaig entrar com a alcalde va ser perquè era necessari fer aquest canvi, però en aquell moment costava trobar gent. Llavors jo al final vaig decidir provar-ho i vaig acabar com a alcalde.

Per què va decidir formar part de la llista de Piteus en un principi?

La idea quan va néixer Piteus era entrar per fer coses diferents a l’Ajuntament. Això s’ha aconseguit sobretot en les legislatures passades, quan veníem d’una picabaralla política constant entre l’oposició i qui governava que no era bona per al municipi. Llavors, un grup de joves va decidir que això s’havia d’acabar i es va presentar amb aquest objectiu fins arribar a poder governar tots junts. S’ha vist que és un projecte guanyador perquè al cap de 4 anys Piteus aconsegueix guanyar i fa un govern d’unitat, i en aquesta legislatura vam tornar a guanyar i vam plantejar un altre govern d’unitat, però l’oposició no ho va voler fer.

Aneu sota el paraigua d’ERC.

Això és una decisió que es pren abans d’elaborar la llista. De fet, el primer cop es va anar com a Independent. Els últims dos cops s’ha triat ERC perquè, si no, els teus vots costa que sumin al Consell Comarcal. A més, veníem d’un Consell molt de dretes i volíem un canvi. De cara a les properes eleccions no sé què es decidirà. Dins de Piteus hi ha gent d’ERC, com jo, però també hi ha persones d’altres sensibilitats. De fet, no hi ha gaire relació amb el partit.

Llavors, se sent identificat amb ERC, oi?

Sí. Des que tenia 18 anys i vam fundar el casal L’estaca. En aquell temps hi havia poca gent d’esquerres i independentista. Recordo que va venir el Maragall i que, fent-li manifestacions, érem 4 o 5 al poble. Ha canviat molt això.

En aquests tres anys que porta com a alcalde li ha tocat viure la pandèmia. Què ha estat el més difícil de gestionar?

Sobretot la por dels primers dies tant per a la gent com per a la residència d’avis. La nostra residència està molt integrada al poble i tothom tenia com a objectiu que allà no hi entrés el virus. Els comerciants i els botiguers eren els primers d’indignar-se quan veien algú de fora del poble que venia quan hi havia el confinament, i són els que viuen d’ells. Hi va haver algunes persones que es van passar no respectant els confinaments, per això a la gent d’aquí li emprenyava molt. Hi ha gent de fora que no entén que no anàvem en contra seva per ser de fora, sinó perquè no complien les limitacions de mobilitat.

Us ha afectat pel que fa al funcionament del govern i els objectius d’aquesta legislatura?

Jo crec que els hem anat complint bastant perquè, de fet, el programa era molt realista. Alguns els hem aconseguit abans, i fins i tot s’han fet coses que no eren al programa. Sí que la pandèmia ens ha parat algunes coses, però no podem excusar-nos en ella si no es fan les coses.

Quina importància tenen per a Sant Llorenç les segones residències?

El 60% o més dels nostres habitatges són segones residències. Són molt importants i, de fet, a molts d’ells jo mateix els considero gent del poble. Els hem d’ajudar en el que puguem perquè són un actiu per a nosaltres. Que aquesta dinàmica porta problemes, com els preus dels habitatges, és veritat, però és un benefici per al poble que permet que tinguem molts més serveis que no tindria un poble com el nostre.

Us fa patir el problema de l’habitatge al poble?

Ara és el principal problema que tenim, sobretot pel que fa a l’habitatge per als joves. Es troben habitatges però els preus són alts per a la gent d’aquí. Hem provat de detectar els habitatges buits, parlar amb els seus propietaris, revisar quins habitatges d’ús turístic no compleixen els requisits per mirar de destinar-los a lloguer, entre altres coses. El que he de dir és que hi ha una falta de comprensió per part de les administracions. No hi ha cap ajuda, i encara menys quan ho demanem pobles com Sant Llorenç. Tots els ajuts van a les ciutats. S’ha d’insistir que hi hagi ajudes i que el problema no només és a les ciutats, sinó que també és als pobles.

Quines dificultats suposa gestionar un municipi en un entorn rural respecte a una ciutat?

Ha de fer el mateix un poble de 1.000 o 200 habitants que un de 100.000 pel que fa a tràmits administratius i burocràtics. No sé quanta gent tindran allà, però nosaltres tenim un secretari i dues administratives, i gestionem una brigada, una llar d’infants i una plantilla de 14 persones, entre altres. A mi ja m’agradaria treure subvencions, però és que hi ha moments que no tenim temps ni de licitar les obres.

Hi ha realment un sentiment de desarrelament de la vall de Lord pel que fa a la resta del Solsonès?

Sí, això hi és. Jo crec que és un tema natural. Estem com tancats, i abans, quan no hi havia la carretera del pantà, tothom tenia tirada cap a Berga. De fet, parlem com els de Berga, no com els de Solsona. Però arran de la construcció de la carretera això ha canviat una mica. A més, Solsona també té més serveis i la relació s’ha anat suavitzant. Però sí que hi ha un sentiment de territori a la vall de Lord, i penso que no és dolent.

I com és la relació amb Guixers i la Coma i la Pedra?

Abans, les relacions eren francament dolentes. Ara hem aconseguit que hi hagi reunions cada determinat temps, plantegem temes i els tirem endavant conjuntament. De fet, estem treballant en mancomunar serveis com la recollida de deixalles. Som gent de diferents pensaments i ideologies, però crec que hi ha un respecte mutu. Si alguna cosa ha de sortir d’aquí a dalt, que surti conjuntament dels tres municipis. També he de dir que no és fàcil. Hi ha dos pobles petits amb recursos i un que els dona els serveis. Això costa gestionar-ho.

Li queda un any i mig de legislatura. Es tornarà a presentar com a alcaldable de Sant Llorenç en les properes eleccions municipals?

Crec que és aviat per parlar d’això, falta molta feina per fer encara. Encara no m’ho he plantejat.