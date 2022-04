El nou edifici de l'escola El Vinyet, esperat des de fa dues dècades per la comunitat educativa del centre, s'ha estrenat aquest matí amb el retorn dels alumnes després de Setmana Santa i coincidint amb la fi de la mascareta a les aules. La inauguració de la nova escola suposa el punt final d'un projecte històric per abandonar els mòduls prefabricats que durant aquests anys han caracteritzat el centre i comptar amb un equipament amb l'espai suficient per a l'alumnat. Les noves instal·lacions compten amb quatre aules d'infantil i sis de primària, gimnàs, cuina i pista poliesportiva.

La directora del centre, Anna Serra, ha celebrat l'obertura del nou equipament i l'ha qualificat "com un gran pas endavant per la comunitat educativa i també per Solsona". Respecte a les noves instal·lacions, ha explicat que "l'escola guanya lluminositat, més connexió entre els alumnes, ja que ara les aules se situen en un mateix edifici, i més espais per als estudiants, com el gimnàs o el pati, que volem incorporar com un element més destinat a l'aprenentatge". La directora també ha afegit que el nou edifici compta amb plaques solars i un sistema de ventilació integrat per tal de renovar constantment l'aire en els espais interiors.

La construcció de la nova escola va començar l'octubre del 2019, amb l'objectiu d'obrir les aules amb l'inici del curs 2021-2022. No obstant això, la constructora que va guanyar el contracte, Grup Soler, no va reprendre les obres després de la pandèmia, un fet que va provocar un retard en haver de contractar a una nova empresa constructora, Vilà Vila. Un cop es va encarregar de les obres quan estaven a mitges, es va anunciar que els alumnes podrien estrenar el centre després de les festes de Nadal. Ara bé, al final es va tornar a allargar aquest període fins a l’actual, després de Setmana Santa.