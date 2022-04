La Vall de Lord sempre ha destacat per ser un dels punts d’interès turístic més importants del Solsonès i per experimentar l’arribada de moltes persones en les temporades altes turístiques. Això, però, es va veure incrementar arran de la pandèmia.

«Des de la pandèmia hem notat un augment de nous visitants, de gent que no havia vingut mai», explica el regidor de Turisme de Sant Llorenç de Morunys, Ferran Ginestà. En aquest sentit destaca que es va notar sobretot quan es van començar a relaxar els confinaments. «El turista que tendia a viatjar fora encara s’està quedant. Abans era molt temporal i ara ho notem més durant tot l’any», destaca. Tot i això Ginestà creu que la tendència serà cap a l’estabilització i a recuperar les xifres d’abans de la pandèmia, tot i que apunta que les infraestructures de la Vall permeten gestionar l’afluència turística que ha tingut la Vall durant els darrers dos anys. Una referència que tenen pel que fa a visitants çes l’Oficina de Turisme, per on van passar gairebé 10.000 persones durant l’any 2021.

Un dels projectes turístics més destacats ha estat la nova museologia del museu de la Vall de Lord. « Abans hi havia un projecte, fet fa molts anys, que organitzava els materials exposats segons la procedència. Això ha quedat antiquat. Ara el que es fa és exposar les peces cronològicament per explicar la història. Tot un sentit històric i un recorregut determinat», apunta Ginestà. En aquest sentit, tot i que les peces exposades són més o menys les mateixes, ara es pot fer un recorregut que va des de l’origen de la geologia de la zona fins al segle XIX.

De cara al futur, l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys està intentant organitzar visites guiades al municipi. «Ara que el museu ja és funcional estem intentant fer un calendari i oferir visites guiades i per grups», explica. Fins ara, com que hi havia pocs usuaris, es feien les visites sota demanda però ara creuen que ho podrien fer de forma més organitzada.

Paral·lelament, estan a l’espera del desenvolupament del pla turístic que està realitzat el Patronat Comarcal de Turisme, així com del pla d’usos de l’embassament de la Llosa del Cavall per saber cap a on cal dirigir els propers passos a la Vall de Lord des del punt de vista turístic.