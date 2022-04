El nou tanatori municipal de Solsona ja s'ha posat en funcionament. Després d'inaugurar-se el passat 9 d'abril i mostrar-se a la població en una jornada de portes obertes el dia 14, l'equipament ha obert les portes oficialment avui.

L’edifici, ubicat al número 20 de l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre, consta de tres sales de vetlla, totes amb accés a un pati de llum interior, i un espai per a cerimònies laiques o de qualsevol confessió religiosa amb capacitat per a 160 persones ampliable. A part dels espais públics, hi ha una zona de treball i de serveis, amb despatx, oficina d’atenció a les famílies, sala de tanatopràxia, magatzem i garatge, entre d’altres. Hi ha prevista la possibilitat d’engrandir les instal·lacions amb dues sales de vetlla més, si necessitats futures ho requereixen.

Paral·lelament, es treballa per ampliar les opcions per a les famílies usuàries. Les millores d’aquest servei, que fins ara es prestava en unes instal·lacions insuficients i obsoletes als baixos del Centre Sanitari del Solsonès, no es traduiran en un increment de la factura per als usuaris, tal com va voler destacar l’alcaldessa, Judit Gisbert, en l’acte inaugural.

Les obres del nou tanatori de Solsona, executades en poc més d’un any, han tingut un import d’1,7 milions d’euros i han estat subvencionades per la Diputació de Lleida amb 647.220 euros i el Departament de Presidència de la Generalitat, a través del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), amb 250.000 euros. L’execució ha anat a càrrec d’Excavacions Vilà Vila, Anathomic Solutions, Alqui-Envas i Ilerfred, que, al seu torn, han fet treballar una desena de proveïdors i empreses locals.

Horaris

L’horari de vetlla, si bé s’acordarà amb les famílies que facin ús de les instal·lacions, en principi serà de dilluns a divendres de nou a dos quarts de dues i de quatre a vuit del vespre i els caps de setmana i festius, de deu a una i de cinc a vuit. Les cerimònies se celebraran fins a les dotze del migdia o fins a les quatre de la tarda, en horari d’hivern (de novembre a març), i les cinc, en horari d’estiu (d’abril a octubre), excepte els diumenges a la tarda, que no se’n programarà.