La regidoria de Cultura de Solsona repartirà enguany 7.000 euros en ajuts adreçats a entitats, associacions i col·lectius culturals, així com escriptors, artistes o productors audiovisuals. L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar la iniciativa ciutadana en activitats culturals.

Els ajuts estableixen quatre línies de subvenció: la que s’adreça a persones físiques per a la creació i desenvolupament d’un projecte cultural, incloses la publicació de llibres, la gravació de discos o similars; la destinada a subvencionar iniciatives culturals vinculades a una entitat o un col·lectiu; ajuts extraordinaris per a activitats puntuals no previsibles en la programació ordinària, i col·laboració amb festes de barri.

En l’exercici passat, es van beneficiar d’aquesta convocatòria l’associació La Mare Cultural i la companyia L’Altreatre, l’escriptor Joan Obiols per la publicació d’un llibre sobre l’onada migratòria a Solsona i el músic Marc Anglarill per la producció d’un disc.